Ектор Хіменес-Браво завжди в роз'їздах, адже у нього є бізнес в столиці, у Львові. Також він часто їздить Україною та волонтерить. Після важкої дороги потрібно підкріпитися, але, ж що робити, якщо в холодильнику пусто? Щоб швидко та без труднощів перекусити, він радить зробити заготовки м'ясних коржиків, які потрібно тільки дістати з морозилки.

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Їх можна обрати на сніданок, обід чи вечерю. Також зручно брати в дорогу.

Рецепт м'ясних коржиків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу (яловичина та свинина);

– 100 грамів картоплі;

– 30 грамів петрушки;

– 30 грамів кінзи;

– 5 грамів копченої меленої паприки;

– 5 грамів зіри;

– 20 грамів часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– упаковка бездріжджового тіста;

– вершкове масло для обсмажування.

Приготування:

Змішайте фарш з дрібно нарізаною зеленню петрушки та кінзи, часником та спеціями. Додайте натерту на середній тертці картоплю та вимішайте все руками в однорідну масу.

Присипте стіл борошном та розкачайте тісто тонким шаром. Викладіть м'ясну начинку та рівномірно розрівняйте її по тісту. Закрутіть все в рулет та розріжте на однакові шматки.

Кожен з них розкачайте скалкою в тонкий коржик.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте коржики з обох сторін до готовності.

Смачного!

Такі м'ясні коржики зручно заморожувати. Просто перекладіть їх у герметичний контейнер та закрийте кришкою.