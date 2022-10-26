Ектор Хіменес-Браво завжди в роз'їздах, адже у нього є бізнес в столиці, у Львові. Також він часто їздить Україною та волонтерить. Після важкої дороги потрібно підкріпитися, але, ж що робити, якщо в холодильнику пусто? Щоб швидко та без труднощів перекусити, він радить зробити заготовки м'ясних коржиків, які потрібно тільки дістати з морозилки.
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Їх можна обрати на сніданок, обід чи вечерю. Також зручно брати в дорогу.
Рецепт м'ясних коржиків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Змішайте фарш з дрібно нарізаною зеленню петрушки та кінзи, часником та спеціями. Додайте натерту на середній тертці картоплю та вимішайте все руками в однорідну масу.
- Присипте стіл борошном та розкачайте тісто тонким шаром. Викладіть м'ясну начинку та рівномірно розрівняйте її по тісту. Закрутіть все в рулет та розріжте на однакові шматки.
- Кожен з них розкачайте скалкою в тонкий коржик.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте коржики з обох сторін до готовності.
Смачного!
Такі м'ясні коржики зручно заморожувати. Просто перекладіть їх у герметичний контейнер та закрийте кришкою.