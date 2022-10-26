Готовим с Эктором: простые мясные лепешки на каждый день
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Чтобы быстро и сытно перекусить, не обязательно стоять часами на кухне. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом мясных лепешек.
Эктор Хименес-Браво всегда в разъездах, ведь у него есть бизнес в столице, во Львове. Также он часто ездит по Украине и волонтерит. После тяжелой дороги нужно подкрепиться, но, что же делать, если в холодильнике пусто? Чтобы быстро и без труда перекусить, он советует сделать заготовки мясных лепешек, которые нужно только достать из морозилки.
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Их можно выбрать на завтрак, обед или ужин. Также удобно брать в путь.
Рецепт мясных лепешек
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 500 граммов фарша (говядина и свинина);
– 100 граммов картофеля;
– 30 граммов петрушки;
– 30 граммов кинзы;
– 5 граммов копченой молотой паприки;
– 5 граммов звезды;
– 20 граммов чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– упаковка бездрожжевого теста;
– сливочное масло для обжаривания.
Приготовление:
- Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы, чесноком и специями. Добавьте натертый на средней терке картофель и перемешайте все руками в однородную массу.
- Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто тонким слоем. Выложите мясную начинку и равномерно разровняйте ее по тесту. Закрутите в рулет и разрежьте на одинаковые куски.
- Каждый из них раскатайте занозой в тонкую лепешку.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лепешки с обеих сторон до готовности.
Приятного тебе аппетита!
Такие мясные лепешки удобно замораживать. Просто переведите их в герметичный контейнер и закройте крышкой.