Готовим с Эктором: простые мясные лепешки на каждый день

Чтобы быстро и сытно перекусить, не обязательно стоять часами на кухне. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом мясных лепешек.

Эктор Хименес-Браво всегда в разъездах, ведь у него есть бизнес в столице, во Львове. Также он часто ездит по Украине и волонтерит. После тяжелой дороги нужно подкрепиться, но, что же делать, если в холодильнике пусто? Чтобы быстро и без труда перекусить, он советует сделать заготовки мясных лепешек, которые нужно только достать из морозилки.

Читайте также Простой рецепт курочки с сезонными овощами для всей семьи

Их можно выбрать на завтрак, обед или ужин. Также удобно брать в путь.

Рецепт мясных лепешек

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 500 граммов фарша (говядина и свинина);– 100 граммов картофеля;– 30 граммов петрушки;– 30 граммов кинзы;– 5 граммов копченой молотой паприки;– 5 граммов звезды;– 20 граммов чеснока;– соль;– черный молотый перец;– упаковка бездрожжевого теста;– сливочное масло для обжаривания.

Приготовление:

Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы, чесноком и специями. Добавьте натертый на средней терке картофель и перемешайте все руками в однородную массу.

Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто тонким слоем. Выложите мясную начинку и равномерно разровняйте ее по тесту. Закрутите в рулет и разрежьте на одинаковые куски.

Каждый из них раскатайте занозой в тонкую лепешку.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лепешки с обеих сторон до готовности.

Приятного тебе аппетита!

Такие мясные лепешки удобно замораживать. Просто переведите их в герметичный контейнер и закройте крышкой.