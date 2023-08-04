15 минут и готово: как быстро приготовить битые огурцы к столу
4 августа 2023, 15:13Читати новину українською
Источник:Школа жизни
Битые огурцы – это не просто закуска, это настоящий хит в японской и паназийской кухне. Их часто подают как отдельное блюдо или как закуску к лапше.
Особенностью битых огурцов есть не только их вкус, но и скорость приготовления. Есть их можно сразу, а не ждать месяцами, пока все это дело за маринуется. Выходит очень вкусно, немного пикантно.
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Такая закуска подойдет как к обычно картофелю или мясу, так и к праздничным блюдам.
Рецепт битых огурцов
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 500 граммов огурцов;
– 1 ложка рисового уксуса;
– 2 ложки соевого соуса;
– 2 ложки соуса сладкий чили;
– 1 ложка сахара;
– 1 ложка оливкового масла;
– зелень;
– 2 зубчика чеснока;
– соль;
– кунжут.
Приготовление:
- Размер и форма огурцов не суть важно. Вы можете сформировать их как длинными и грубыми полосками, так и небольшими произвольными кусочками.
- Бить огурцы мы не будем, чтобы они не превратились в пюре. Мы сделаем так, как поступают в ресторанах – раздавим их ножом.
- Нажимаем ножом так, чтобы треснула кожа огурца, переворачиваем огурец на 90 градусов и снова давим. Так нужно сделать 2 – 4 раза. Затем нарезаем.
- Нарезанные огурцы скидываем в тару, хорошо солим и перемешиваем.
- Мелко нарезаем чеснок и любимую зелень (вкушает с кинзой).
- Сбрасываем чеснок с зеленью в тару для соуса и заливаем соевый соус, рисовый уксус, сахар, масло и соус сладкий чили. Последний можно заменить обилием сахара и небольшим количеством острого перца.
- Перемешиваем до растворения сахара и пробуем заправку.
- Теперь с огурцов сливаем воду, заправляем заправкой и перемешиваем. При подаче можно посыпать кунжутом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить волынские мазурики к картофелю или макаронам.