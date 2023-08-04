15 минут и готово: как быстро приготовить битые огурцы к столу

4 августа 2023, 15:13
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Источник:

Школа жизни

Битые огурцы – это не просто закуска, это настоящий хит в японской и паназийской кухне. Их часто подают как отдельное блюдо или как закуску к лапше.

Особенностью битых огурцов есть не только их вкус, но и скорость приготовления. Есть их можно сразу, а не ждать месяцами, пока все это дело за маринуется. Выходит очень вкусно, немного пикантно.

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Такая закуска подойдет как к обычно картофелю или мясу, так и к праздничным блюдам.

Рецепт битых огурцов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов огурцов;
– 1 ложка рисового уксуса;
– 2 ложки соевого соуса;
– 2 ложки соуса сладкий чили;
– 1 ложка сахара;
– 1 ложка оливкового масла;
– зелень;
– 2 зубчика чеснока;
– соль;
– кунжут.

Приготовление:

  • Размер и форма огурцов не суть важно. Вы можете сформировать их как длинными и грубыми полосками, так и небольшими произвольными кусочками.
  • Бить огурцы мы не будем, чтобы они не превратились в пюре. Мы сделаем так, как поступают в ресторанах – раздавим их ножом.
  • Нажимаем ножом так, чтобы треснула кожа огурца, переворачиваем огурец на 90 градусов и снова давим. Так нужно сделать 2 – 4 раза. Затем нарезаем.
  • Нарезанные огурцы скидываем в тару, хорошо солим и перемешиваем.
  • Мелко нарезаем чеснок и любимую зелень (вкушает с кинзой).
  • Сбрасываем чеснок с зеленью в тару для соуса и заливаем соевый соус, рисовый уксус, сахар, масло и соус сладкий чили. Последний можно заменить обилием сахара и небольшим количеством острого перца.
  • Перемешиваем до растворения сахара и пробуем заправку.
  • Теперь с огурцов сливаем воду, заправляем заправкой и перемешиваем. При подаче можно посыпать кунжутом.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак