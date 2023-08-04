Особливістю битих огірків є не тільки їхній смак, а й швидкість приготування. Їсти їх можна відразу, а не чекати місяцями, поки вся ця справа замаринується. Виходить надзвичайно смачно, трішки пікантно.
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Така закуска підійде як до звичайно картоплі чи м'яса, так і до святкових страв.
Рецепт битих огірків
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розмір та форма огірків не має значення. Ви можете сформувати їх як довгими і грубими смужками, так і невеликими довільними шматочками.
- Бити огірки ми не будемо, щоб вони не перетворилися на пюре. Ми зробимо так, як роблять у ресторанах – роздавимо їх ножем.
- Натискаємо ножем так, щоб тріснула шкіра огірка, перевертаємо огірок на 90 градусів і знову давимо. Так треба зробити 2 – 4 рази. Потім нарізаємо.
- Нарізані огірки скидаємо в тару, добре солимо і перемішуємо.
- Дрібно нарізаємо часник, і улюблену зелень (смакує з кінзою).
- Скидаємо часник із зеленню в тару для соусу і заливаємо туди соєвий соус, рисовий оцет, цукор, олію та соус солодкий чилі. Останній можна замінити великою кількістю цукру та невеликою кількістю гострого перцю.
- Перемішуємо до розчинення цукру та пробуємо заправку.
- Тепер з огірків зливаємо воду, заправляємо нашою заправкою та перемішуємо. При подачі можна посипати кунжутом.
Смачного!