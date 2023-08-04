Особливістю битих огірків є не тільки їхній смак, а й швидкість приготування. Їсти їх можна відразу, а не чекати місяцями, поки вся ця справа замаринується. Виходить надзвичайно смачно, трішки пікантно.

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Така закуска підійде як до звичайно картоплі чи м'яса, так і до святкових страв.

Рецепт битих огірків

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів огірків;

– 1 ложка рисового оцту;

– 2 ложки соєвого соусу;

– 2 ложки соусу солодкий чилі;

– 1 ложка цукру;

– 1 ложка оливкової олії;

– зелень;

– 2 зубчики часнику;

– сіль;

– кунжут.

Приготування:

Розмір та форма огірків не має значення. Ви можете сформувати їх як довгими і грубими смужками, так і невеликими довільними шматочками.

Бити огірки ми не будемо, щоб вони не перетворилися на пюре. Ми зробимо так, як роблять у ресторанах – роздавимо їх ножем.

Натискаємо ножем так, щоб тріснула шкіра огірка, перевертаємо огірок на 90 градусів і знову давимо. Так треба зробити 2 – 4 рази. Потім нарізаємо.

Нарізані огірки скидаємо в тару, добре солимо і перемішуємо.

Дрібно нарізаємо часник, і улюблену зелень (смакує з кінзою).

Скидаємо часник із зеленню в тару для соусу і заливаємо туди соєвий соус, рисовий оцет, цукор, олію та соус солодкий чилі. Останній можна замінити великою кількістю цукру та невеликою кількістю гострого перцю.

Перемішуємо до розчинення цукру та пробуємо заправку.

Тепер з огірків зливаємо воду, заправляємо нашою заправкою та перемішуємо. При подачі можна посипати кунжутом.

Смачного!

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