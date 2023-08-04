Особенностью битых огурцов есть не только их вкус, но и скорость приготовления. Есть их можно сразу, а не ждать месяцами, пока все это дело за маринуется. Выходит очень вкусно, немного пикантно.

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Такая закуска подойдет как к обычно картофелю или мясу, так и к праздничным блюдам.

Рецепт битых огурцов

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов огурцов;

– 1 ложка рисового уксуса;

– 2 ложки соевого соуса;

– 2 ложки соуса сладкий чили;

– 1 ложка сахара;

– 1 ложка оливкового масла;

– зелень;

– 2 зубчика чеснока;

– соль;

– кунжут.

Приготовление:

Размер и форма огурцов не суть важно. Вы можете сформировать их как длинными и грубыми полосками, так и небольшими произвольными кусочками.

Бить огурцы мы не будем, чтобы они не превратились в пюре. Мы сделаем так, как поступают в ресторанах – раздавим их ножом.

Нажимаем ножом так, чтобы треснула кожа огурца, переворачиваем огурец на 90 градусов и снова давим. Так нужно сделать 2 – 4 раза. Затем нарезаем.

Нарезанные огурцы скидываем в тару, хорошо солим и перемешиваем.

Мелко нарезаем чеснок и любимую зелень (вкушает с кинзой).

Сбрасываем чеснок с зеленью в тару для соуса и заливаем соевый соус, рисовый уксус, сахар, масло и соус сладкий чили. Последний можно заменить обилием сахара и небольшим количеством острого перца.

Перемешиваем до растворения сахара и пробуем заправку.

Теперь с огурцов сливаем воду, заправляем заправкой и перемешиваем. При подаче можно посыпать кунжутом.

Приятного аппетита!

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