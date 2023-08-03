Рецепт прямо из Волыни, ведь именно там их приготовили впервые. Для сочности мы добавили к мазурикам сыр в начинку. Так они еще вкуснее!
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Готовить их просто: в куриный фарш заворачиваем брусочек моцареллы, погружаем все в яйца, затем – в панировочных сухарях. Далее жарим и подаем на стол.
Рецепт волынских мазуриков
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Смешиваем фарш, растопленное сливочное масло и 30 г панировочных сухарей. Солим и перчим все по вкусу.
- Формируем мазурики, они похожи на челноки. Внутрь добавляем моцареллу нарезанную длинными кусками.
- Впитываем сформированный мазурик в яйцо, затем в сухари и жарим с двух сторон до румяности на среднем огне.
- Подаем блюдо к столу горячим. Мазурики хорошо нравятся со свежим салатом, картофелем или гречкой.
Приятного аппетита!