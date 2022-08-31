Блинчики можно готовить как сладкие: с домашним сыром, шоколадно-ореховой пастой, любимым вареньем или соленой: с курицей, грибами, кисло-молочным сыром и укропом. Они универсальны, поэтому вы с легкостью можете пожарить их, а начинку подбирать по настроению и наличию тех или иных продуктов в холодильнике.

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Мы подготовили рецепт тонких и вкусных блинов на молоке. После приготовления и добавления начинки сформуйте их треугольниками, заверните конвертом или сверните рулетом.

Популярные варианты начинок для блинов:

Отварная курочка + твердый творог.

Поджаренные грибы + творог.

Жульен: курица кусочками + грибы + творог + чеснок + немного сливок.

Свежий помидор + творог.

Фахитос: тушеный лук + болгарский перец + чеснок + курица.

Рецепт блинов на молоке

Время: 60 минут

60 минут Порции: 13 – 14 блинов

Ингредиенты:

– 2 сырых куриных яйца;

– 400 миллилитров молока;

– 4 столовые ложки пшеничной муки (с горкой);

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 3 столовых ложки масла.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.

В миске сначала смешайте яйца, сахар, соль, растительное масло и влейте половину молока. Перемешайте массу и добавьте муку. Снова перемешайте тесто венчиком, чтобы не осталось комочков.

Влейте оставшееся молоко и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на блине отдохнуть на 5 – 10 минут.

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжаривайте блины с каждой стороны по 1 – 2 минуты.

Начините их начинкой из отварной курицы и творога и накройте слоем пищевой фольги. Отправьте их на 10 – 15 минут до разогретой духовки (200 градусов) и запекайте, пока сыр не растопится.

Приятного тебе аппетита!