Блинчики можно готовить как сладкие: с домашним сыром, шоколадно-ореховой пастой, любимым вареньем или соленой: с курицей, грибами, кисло-молочным сыром и укропом. Они универсальны, поэтому вы с легкостью можете пожарить их, а начинку подбирать по настроению и наличию тех или иных продуктов в холодильнике.
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Мы подготовили рецепт тонких и вкусных блинов на молоке. После приготовления и добавления начинки сформуйте их треугольниками, заверните конвертом или сверните рулетом.
Популярные варианты начинок для блинов:
- Отварная курочка + твердый творог.
- Поджаренные грибы + творог.
- Жульен: курица кусочками + грибы + творог + чеснок + немного сливок.
- Свежий помидор + творог.
- Фахитос: тушеный лук + болгарский перец + чеснок + курица.
Рецепт блинов на молоке
- Время: 60 минут
- Порции: 13 – 14 блинов
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- В миске сначала смешайте яйца, сахар, соль, растительное масло и влейте половину молока. Перемешайте массу и добавьте муку. Снова перемешайте тесто венчиком, чтобы не осталось комочков.
- Влейте оставшееся молоко и еще раз перемешайте. Оставьте тесто на блине отдохнуть на 5 – 10 минут.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и обжаривайте блины с каждой стороны по 1 – 2 минуты.
- Начините их начинкой из отварной курицы и творога и накройте слоем пищевой фольги. Отправьте их на 10 – 15 минут до разогретой духовки (200 градусов) и запекайте, пока сыр не растопится.
Приятного тебе аппетита!