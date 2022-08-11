Борщ от Эктора Хименеса-Браво: авторский рецепт с утиной ножкой и черносливом
11 августа 2022 , 14:40Читати новину українською
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Борщ на утином бульоне с черносливом и нутом – авторское блюдо, рецептом которого поделился шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво.
Авторский борщ от канадского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво станет изюминкой на вашем праздничном или обеденном столе. Он особенный благодаря черносливу, а картофель в блюде заменил нут.
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Традиционный борщ стоит всех наград в мире, но и этот вариант блюда должен попробовать каждый. Не бойтесь экспериментировать, да еще тогда, когда вам рекомендует неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф".
Рецепт авторского борща с черносливом, нутом и утиной ножкой
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 6 – 8
– 1 утиная ножка;
– 100 граммов чернослива;
– 1 зубчик чеснока;
– 4 горошины черного перца;
– 1 лавровый лист.
Приготовление:
- Варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Убавьте огонь и варите его еще 3 часа. Чернослив сбалансирует вкус утки.
- После приготовления бульона приготовление борща займет максимум 25 минут.
– свекольно-томатная заправка;
– 150 граммов консервированного нута;
– 100 граммов капусты;
– 1 маленькая свекла;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежая зелень.
Приготовление:
- Если у вас есть сырой нут – замочите его на ночь, а потом можно готовить как консервированный.
- В бульон добавьте свекольно-томатную заправку, туда же нут, мелко насеченную капусту и еще немного именно свежей свеклы. Варите блюдо еще минут 20-25. Подавайте борщ к столу с мелко нарезанной зеленью.
Приятного тебе аппетита!