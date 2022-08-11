Авторський борщ від канадського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво стане родзинкою на вашому святковому чи обідньому столі. Він особливий завдяки чорносливу, а картоплю у страві замінив нут.

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Традиційний борщ вартий усіх нагород у світі, але й цей варіант страви повинен спробувати кожен. Не бійтеся експериментувати, та ще й тоді, коли вам рекомендує незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Рецепт авторського борщу з чорносливом, нутом та качиною ніжкою

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти для бульйону:

– 1 качина ніжка;

– 100 грамів чорносливу;

– 1 зубчик часнику;

– 4 горошини чорного перцю;

– 1 лавровий лист.

Приготування:

Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.

Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.

Інгредієнти на борщ:

– буряково-томатна заправка;

– 150 грамів консервованого нуту;

– 100 грамів капусти;

– 1 маленький буряк;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– свіжа зелень.

Приготування:

Якщо у вас є сирий нут — замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.

В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.

Смачного!