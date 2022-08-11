Авторський борщ від канадського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво стане родзинкою на вашому святковому чи обідньому столі. Він особливий завдяки чорносливу, а картоплю у страві замінив нут.
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Традиційний борщ вартий усіх нагород у світі, але й цей варіант страви повинен спробувати кожен. Не бійтеся експериментувати, та ще й тоді, коли вам рекомендує незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф".
Рецепт авторського борщу з чорносливом, нутом та качиною ніжкою
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Варимо бульйон: качині ніжки з чорносливом та спеціями заливаємо водою, ставимо на плиту, даємо закипіти. Зменште вогонь і варіть його ще 3 години. Чорнослив збалансує смак качки.
- Після приготування бульйону приготування борщу займе максимум 25 хвилин.
Приготування:
- Якщо у вас є сирий нут — замочіть його на ніч, а потім можна готувати, як консервований.
- В бульйон додайте буряково-томатну заправку, туди ж нут, дрібно насічену капусту і ще трішки саме свіжого буряку. Варіть страву ще хвилин 20 – 25. Подавайте борщ до столу з дрібно нарізаною зеленню.
Смачного!