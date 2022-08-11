Авторский борщ от канадского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво станет изюминкой на вашем праздничном или обеденном столе. Он особенный благодаря черносливу, а картофель в блюде заменил нут.

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Традиционный борщ стоит всех наград в мире, но и этот вариант блюда должен попробовать каждый. Не бойтесь экспериментировать, да еще тогда, когда вам рекомендует неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Рецепт авторского борща с черносливом, нутом и утиной ножкой

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты для бульона:

– 1 утиная ножка;

– 100 граммов чернослива;

– 1 зубчик чеснока;

– 4 горошины черного перца;

– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Убавьте огонь и варите его еще 3 часа. Чернослив сбалансирует вкус утки.

После приготовления бульона приготовление борща займет максимум 25 минут.

Ингредиенты на борщ:

– свекольно-томатная заправка;

– 150 граммов консервированного нута;

– 100 граммов капусты;

– 1 маленькая свекла;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежая зелень.

Приготовление:

Если у вас есть сырой нут – замочите его на ночь, а потом можно готовить как консервированный.

В бульон добавьте свекольно-томатную заправку, туда же нут, мелко насеченную капусту и еще немного именно свежей свеклы. Варите блюдо еще минут 20-25. Подавайте борщ к столу с мелко нарезанной зеленью.

Приятного тебе аппетита!