Авторский борщ от канадского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво станет изюминкой на вашем праздничном или обеденном столе. Он особенный благодаря черносливу, а картофель в блюде заменил нут.
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Традиционный борщ стоит всех наград в мире, но и этот вариант блюда должен попробовать каждый. Не бойтесь экспериментировать, да еще тогда, когда вам рекомендует неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф".
Рецепт авторского борща с черносливом, нутом и утиной ножкой
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Варим бульон: утиные ножки с черносливом и специями заливаем водой, ставим на плиту, даем закипеть. Убавьте огонь и варите его еще 3 часа. Чернослив сбалансирует вкус утки.
- После приготовления бульона приготовление борща займет максимум 25 минут.
Приготовление:
- Если у вас есть сырой нут – замочите его на ночь, а потом можно готовить как консервированный.
- В бульон добавьте свекольно-томатную заправку, туда же нут, мелко насеченную капусту и еще немного именно свежей свеклы. Варите блюдо еще минут 20-25. Подавайте борщ к столу с мелко нарезанной зеленью.
Приятного тебе аппетита!