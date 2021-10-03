Чтобы приготовить борщ по рецепту Владимира Ярославского, вам нужны обычные ингредиенты и немного времени. Результат вас удивит, ведь борщ получается очень вкусным!

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Рецепт борща

Время : 3 – 4 часа

: 3 – 4 часа Порции: 10 – 12



Владимир Ярославский / Фото со страницы повара

Ингредиенты на 4 литра бульона:

– 2 – 3 кг ребер;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– черный молотый перец.

Ингредиенты:

– 400 г свеклы;

– 1 ст. л. яблочного уксуса;

– 800 г томатов в собственном соку;

– 350 г капусты;

– 75 г моркови;

– 100 г лука;

– 50 г стебля сельдерея;

– 35 г болгарского перца;

– 40 г чеснока;

– 30 г сала.

Приготовление:

Для приготовления бульона отварите овощи с ребрами в кастрюле до готовности. Все овощи для борща нарежьте тонкой соломкой и поджарьте на масле по очереди: сначала морковь, затем лук, стебель сельдерея и болгарский перец.



Приготовление борща / Фото со страницы повара

Отдельно обжарьте свеклу и перетрите помидоры через сито или измельчите блендером.

Влейте в свеклу уксус и добавьте томаты.

К готовому бульону добавить 1 столовую ложку сахара, перец, лавровый лист и доведите до кипения.

Добавьте свеклу с томатами, капусту, обжаренные овощи и перемешайте.

Выжмите чеснок, перемешайте его с нарезанным салом и добавьте к борщу.