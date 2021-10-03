Чтобы приготовить борщ по рецепту Владимира Ярославского, вам нужны обычные ингредиенты и немного времени. Результат вас удивит, ведь борщ получается очень вкусным!

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Рецепт борща

  • Время: 3 – 4 часа
  • Порции: 10 – 12


Владимир Ярославский / Фото со страницы повара

Приготовление:

  1. Для приготовления бульона отварите овощи с ребрами в кастрюле до готовности.

  2. Все овощи для борща нарежьте тонкой соломкой и поджарьте на масле по очереди: сначала морковь, затем лук, стебель сельдерея и болгарский перец.


Приготовление борща / Фото со страницы повара

  1. Отдельно обжарьте свеклу и перетрите помидоры через сито или измельчите блендером.
  1. Влейте в свеклу уксус и добавьте томаты.
  1. К готовому бульону добавить 1 столовую ложку сахара, перец, лавровый лист и доведите до кипения.
  1. Добавьте свеклу с томатами, капусту, обжаренные овощи и перемешайте.
  1. Выжмите чеснок, перемешайте его с нарезанным салом и добавьте к борщу.
  1. Оставьте блюдо на 15 минут настояться, далее добавьте измельченную любимую зелень и подавайте борщ к столу. Приятного аппетита!