Чтобы приготовить борщ по рецепту Владимира Ярославского, вам нужны обычные ингредиенты и немного времени. Результат вас удивит, ведь борщ получается очень вкусным!
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Рецепт борща
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 10 – 12
Владимир Ярославский / Фото со страницы повара
Приготовление:
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Для приготовления бульона отварите овощи с ребрами в кастрюле до готовности.
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Все овощи для борща нарежьте тонкой соломкой и поджарьте на масле по очереди: сначала морковь, затем лук, стебель сельдерея и болгарский перец.
Приготовление борща / Фото со страницы повара
- Отдельно обжарьте свеклу и перетрите помидоры через сито или измельчите блендером.
- Влейте в свеклу уксус и добавьте томаты.
- К готовому бульону добавить 1 столовую ложку сахара, перец, лавровый лист и доведите до кипения.
- Добавьте свеклу с томатами, капусту, обжаренные овощи и перемешайте.
- Выжмите чеснок, перемешайте его с нарезанным салом и добавьте к борщу.
- Оставьте блюдо на 15 минут настояться, далее добавьте измельченную любимую зелень и подавайте борщ к столу. Приятного аппетита!