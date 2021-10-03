Щоб приготувати борщ за рецептом Володимира Ярославського вам потрібні звичайні інгредієнти та трішки часу. Результат вас здивує, адже борщ виходить дуже смачним!

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Рецепт борщу

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 10 – 12


Володимир Ярославський / Фото зі сторінки кухаря

Приготування:

  1. Для приготування бульйону відваріть овочі з ребрами в каструлі до готовності.
  1. Всі овочі для борщу наріжте тоненькою соломкою та підсмажте на олії по черзі: спочатку моркву, потім цибулю, стебло селери і болгарський перець.


Приготування борщу / Фото зі сторінки кухаря

  1. Окремо обсмажте буряк та перетріть томати через сито, або подрібніть блендером.
  1. Влийте до буряка оцет та додайте томати.
  1. До готового бульйону додати 1 столову ложку цукру, перець, лавровий лист та доведіть до кипіння.
  1. Додайте буряк з томатами, капусту, обсмажені овочі та перемішайте.
  1. Вичавіть часник, перемішайте його з нарізаним салом та додайте до борщу.
  1. Залишіть страву на 15 хвилин настоятися, далі додайте подрібнену улюблену зелень та подавайте борщ до столу. Смачного!