Рецепт борща на ребрышках от шеф-повара Владимира Ярославского

3 октября 2021 , 17:58
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Борщ – любимое многими блюдо украинской кухни. Существует много рецептов этого блюда, но сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом борща от шеф-повара Владимира Ярославского.

Чтобы приготовить борщ по рецепту Владимира Ярославского, вам нужны обычные ингредиенты и немного времени. Результат вас удивит, ведь борщ получается очень вкусным!

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Рецепт борща

  • Время: 3 – 4 часа
  • Порции: 10 – 12


Владимир Ярославский / Фото со страницы повара

Ингредиенты на 4 литра бульона:
– 2 – 3 кг ребер;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– черный молотый перец.
Ингредиенты:
– 400 г свеклы;
– 1 ст. л. яблочного уксуса;
– 800 г томатов в собственном соку;
– 350 г капусты;
– 75 г моркови;
– 100 г лука;
– 50 г стебля сельдерея;
– 35 г болгарского перца;
– 40 г чеснока;
– 30 г сала.

Приготовление:

  1. Для приготовления бульона отварите овощи с ребрами в кастрюле до готовности.

  2. Все овощи для борща нарежьте тонкой соломкой и поджарьте на масле по очереди: сначала морковь, затем лук, стебель сельдерея и болгарский перец.


Приготовление борща / Фото со страницы повара

  1. Отдельно обжарьте свеклу и перетрите помидоры через сито или измельчите блендером.
  1. Влейте в свеклу уксус и добавьте томаты.
  1. К готовому бульону добавить 1 столовую ложку сахара, перец, лавровый лист и доведите до кипения.
  1. Добавьте свеклу с томатами, капусту, обжаренные овощи и перемешайте.
  1. Выжмите чеснок, перемешайте его с нарезанным салом и добавьте к борщу.
  1. Оставьте блюдо на 15 минут настояться, далее добавьте измельченную любимую зелень и подавайте борщ к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак