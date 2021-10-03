Рецепт борща на ребрышках от шеф-повара Владимира Ярославского

Борщ – любимое многими блюдо украинской кухни. Существует много рецептов этого блюда, но сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом борща от шеф-повара Владимира Ярославского.

Чтобы приготовить борщ по рецепту Владимира Ярославского, вам нужны обычные ингредиенты и немного времени. Результат вас удивит, ведь борщ получается очень вкусным!

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Рецепт борща

Время : 3 – 4 часа

: 3 – 4 часа Порции: 10 – 12



Владимир Ярославский / Фото со страницы повара

– 2 – 3 кг ребер;– 1 репчатый лук;– 1 морковь;– черный молотый перец.– 400 г свеклы;– 1 ст. л. яблочного уксуса;– 800 г томатов в собственном соку;– 350 г капусты;– 75 г моркови;– 100 г лука;– 50 г стебля сельдерея;– 35 г болгарского перца;– 40 г чеснока;– 30 г сала.

Приготовление:

Для приготовления бульона отварите овощи с ребрами в кастрюле до готовности. Все овощи для борща нарежьте тонкой соломкой и поджарьте на масле по очереди: сначала морковь, затем лук, стебель сельдерея и болгарский перец.



Приготовление борща / Фото со страницы повара

Отдельно обжарьте свеклу и перетрите помидоры через сито или измельчите блендером.

Влейте в свеклу уксус и добавьте томаты.

К готовому бульону добавить 1 столовую ложку сахара, перец, лавровый лист и доведите до кипения.

Добавьте свеклу с томатами, капусту, обжаренные овощи и перемешайте.

Выжмите чеснок, перемешайте его с нарезанным салом и добавьте к борщу.