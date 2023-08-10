Открыл, налил и готово: как приготовить борщовую заправку
10 августа 2023, 11:50Читати новину українською
Источник:Фермерство
С борщевой заправкой готовить вдвое быстрее, легче и удобнее. Вам нужно только открыть и перелить содержимое в кастрюлю. А как приготовить такую по мощную заготовку – мы вас научим.
Овощная заправка для борща – отличный вариант для зимней заготовки. Такая закрутка облегчит приготовление любимого блюда в любой день.
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Этот рецепт также удобен тем, что здесь нет ни уксуса, ни лимонной кислоты, только одни овощи, соль и растительное масло.
Рецепт овощной заправки для борща
- Время: 2 часа
- Порции: 6
– 500 граммов сладкого перца;
– 4 килограмма помидоров;
– 1 килограмм репчатого лука;
– 1 килограмм моркови;
– 1 килограмм свеклы;
– 300 граммов рафинированного масла;
– 3 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Пропускаем помидоры через мясорубку, затем эту массу переливаем в большую кастрюлю, ставим на огонь и ждем, когда она начнет закипать.
- На крупной терке натираем свеклу и морковь.
- К кипящим помидорам добавляем соль и масло, перемешиваем. Ждем, когда закипит, и добавляем туда морковь и свеклу. Снова хорошо перемешиваем.
- После закипания закрываем крышкой и кипятим 10 минут.
- Нарезаем перец и лук мелкими кусочками, засыпаем их в кастрюлю, снова хорошо перемешиваем. Добавляем ложку сахара, чтобы вкус овощей лучше раскрылся. Ждем, когда овощная масса закипит, и с этого момента тушим 30 минут.
- Убавляем огонь до медленного, чтобы заправка потихоньку кипела, и ее в горячем виде раскладываем по стерилизованным баночкам. Закрываем прокипяченными крышками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю аджику по нашему рецепту.