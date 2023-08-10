Овочева заправка для борщу відмінний варіант для зимової заготовки. Така закрутка полегшить приготування улюбленої страви у будь-який день.

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Цей рецепт також зручний тим, що тут немає ні оцту, ні лимонної кислоти, тільки одні овочі, сіль і олія.

Рецепт овочевої заправки для борщу

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Пропускаємо помідори через м’ясорубку, далі цю масу переливаємо у велику каструлю, ставимо на вогонь і чекаємо, коли вона почне закипати.
  • На крупній тертці натираємо буряк і моркву.
  • До киплячих помідорів додаємо сіль і масло, перемішуємо. Чекаємо, коли закипить, і додаємо туди моркву і буряк. Знову добре перемішуємо.
  • Після закипання закриваємо кришкою і кип’ятимо 10 хвилин.
  • Нарізаємо перець і цибулю дрібними шматочками, засипаємо їх в каструлю, знову добре перемішуємо. Додаємо ложку цукру, щоб смак овочів краще розкрився. Чекаємо, коли овочева маса закипить, і з цього моменту тушкуємо 30 хвилин.
  • Зменшуємо вогонь до повільного, щоб заправка потихеньку кипіла, і її в гарячому вигляді розкладаємо по стерилізованих баночках. Закриваємо прокип’яченими кришками.

Смачного!