Овочева заправка для борщу відмінний варіант для зимової заготовки. Така закрутка полегшить приготування улюбленої страви у будь-який день.

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Цей рецепт також зручний тим, що тут немає ні оцту, ні лимонної кислоти, тільки одні овочі, сіль і олія.

Рецепт овочевої заправки для борщу

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів солодкого перцю;

– 4 кілограми помідорів;

– 1 кілограм ріпчастої цибулі;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм буряка;

– 300 грамів рафінованої олії;

– 3 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Пропускаємо помідори через м’ясорубку, далі цю масу переливаємо у велику каструлю, ставимо на вогонь і чекаємо, коли вона почне закипати.

На крупній тертці натираємо буряк і моркву.

До киплячих помідорів додаємо сіль і масло, перемішуємо. Чекаємо, коли закипить, і додаємо туди моркву і буряк. Знову добре перемішуємо.

Після закипання закриваємо кришкою і кип’ятимо 10 хвилин.

Нарізаємо перець і цибулю дрібними шматочками, засипаємо їх в каструлю, знову добре перемішуємо. Додаємо ложку цукру, щоб смак овочів краще розкрився. Чекаємо, коли овочева маса закипить, і з цього моменту тушкуємо 30 хвилин.

Зменшуємо вогонь до повільного, щоб заправка потихеньку кипіла, і її в гарячому вигляді розкладаємо по стерилізованих баночках. Закриваємо прокип’яченими кришками.

Смачного!

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