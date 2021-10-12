Рецепт быстрого кекса с шоколадной глазурью к праздничному столу

12 октября 2021 , 22:02
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Неожиданно пришли гости, а у вас нет ничего сладкого к чаю? Приготовьте вкусный шоколадный кекс по рецепту Яны Станишевской. Он не только вкусный, но и быстрый в приготовлении.

Шоколадный кекс – это всегда вкусно, а если его еще полить дополнительным слоем глазури – объедение!

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Такая домашняя выпечка прекрасно подойдет как для обычного стола, так и для праздничного.

Рецепт шоколадного кекса

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Шоколадный кекс / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 100 г муки;
– 150 г сахара;
– 40 г какао;
– 40 мл масла;
– 2 сырых куриных яйца,
– ½ ч. л. соды;
– ½ ч. л. разрыхлителя для теста;
– 100 мл кипятка.
Для глазури:
– 100 г черного шоколада;
– 70 мл жирных сливок.

Приготовление:

  1. В отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты для приготовления кекса.
  2. Выбейте к ним яйца и влейте масло.
  3. Тщательно перемешайте тесто.
  4. Влейте в него кипяток и быстро замесите густое тесто.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  6. Укройте форму для выпекания пергаментом и вылейте тесто.
  7. Отправьте кекс выпекаться на 10 минут. Далее уменьшите температуру до 165 – 170 градусов и продолжайте выпекать кекс еще 30 – 40 минут.
  8. Проверьте выпечку на готовность с помощью обычной зубочистки.
  9. Для глазури растопите шоколад и влейте горячие сливки. Перемешайте все до однородного состояния.
  10. Смажьте готовый кекс шоколадной глазурью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак