Рецепт быстрого кекса с шоколадной глазурью к праздничному столу

Неожиданно пришли гости, а у вас нет ничего сладкого к чаю? Приготовьте вкусный шоколадный кекс по рецепту Яны Станишевской. Он не только вкусный, но и быстрый в приготовлении.

Шоколадный кекс – это всегда вкусно, а если его еще полить дополнительным слоем глазури – объедение!

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Такая домашняя выпечка прекрасно подойдет как для обычного стола, так и для праздничного.

Рецепт шоколадного кекса

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4

Шоколадный кекс / Фото Яны Станишевской

– 100 г муки;– 150 г сахара;– 40 г какао;– 40 мл масла;– 2 сырых куриных яйца,– ½ ч. л. соды;– ½ ч. л. разрыхлителя для теста;– 100 мл кипятка.– 100 г черного шоколада;– 70 мл жирных сливок.

Приготовление: