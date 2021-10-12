Шоколадний кекс – це завжди смачно, а якщо його ще полити додатковим шаром глазурі – смакота!
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Така домашня випічка чудово підійде як для буденного столу, так і для святкового.
Рецепт шоколадного кексу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Шоколадний кекс / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- У окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти для приготування кексу.
- Вибийте до них яйця та влийте олію.
- Ретельно вимішайте тісто.
- Влийте до нього окріп та швидко замісіть густе тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Вкрийте форму для випікання пергаментом та вилийте тісто.
- Відправте кекс випікатися на 10 хвилин. Далі зменште температуру до 165 – 170 градусів та продовжуйте випікати кекс ще 30 – 40 хвилин.
- Перевірте випічку на готовність за допомогою звичайної зубочистки.
- Для глазурі розтопіть шоколад та влийте гарячі вершки. Перемішайте все до однорідного стану.
- Змастіть готовий кекс шоколадною глазур'ю та подавайте до столу. Смачного!