Шоколадний кекс – це завжди смачно, а якщо його ще полити додатковим шаром глазурі – смакота!

Читайте також 130-метрова смакота: у Києві приготували найдовшу у світі шаурму – фото рекордної страви

Така домашня випічка чудово підійде як для буденного столу, так і для святкового.

Рецепт шоколадного кексу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4



Шоколадний кекс / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 100 г борошна;

– 150 г цукру;

– 40 г какао;

– 40 мл олії;

– 2 сирих курячих яйця;

– ½ ч. л. соди;

– ½ ч. л. розпушувача для тіста;

– 100 мл окропу.

Для глазурі:

– 100 г чорного шоколаду;

– 70 мл жирних вершків.

Приготування:

У окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти для приготування кексу.

Вибийте до них яйця та влийте олію.

Ретельно вимішайте тісто.

Влийте до нього окріп та швидко замісіть густе тісто.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Вкрийте форму для випікання пергаментом та вилийте тісто.

Відправте кекс випікатися на 10 хвилин. Далі зменште температуру до 165 – 170 градусів та продовжуйте випікати кекс ще 30 – 40 хвилин.

Перевірте випічку на готовність за допомогою звичайної зубочистки.

Для глазурі розтопіть шоколад та влийте гарячі вершки. Перемішайте все до однорідного стану.