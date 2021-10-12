Шоколадный кекс – это всегда вкусно, а если его еще полить дополнительным слоем глазури – объедение!

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Такая домашняя выпечка прекрасно подойдет как для обычного стола, так и для праздничного.

Рецепт шоколадного кекса

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4

Шоколадный кекс / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 100 г муки;

– 150 г сахара;

– 40 г какао;

– 40 мл масла;

– 2 сырых куриных яйца,

– ½ ч. л. соды;

– ½ ч. л. разрыхлителя для теста;

– 100 мл кипятка.

Для глазури:

– 100 г черного шоколада;

– 70 мл жирных сливок.

Приготовление: