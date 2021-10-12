Шоколадный кекс – это всегда вкусно, а если его еще полить дополнительным слоем глазури – объедение!
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Такая домашняя выпечка прекрасно подойдет как для обычного стола, так и для праздничного.
Рецепт шоколадного кекса
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Шоколадный кекс / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- В отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты для приготовления кекса.
- Выбейте к ним яйца и влейте масло.
- Тщательно перемешайте тесто.
- Влейте в него кипяток и быстро замесите густое тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Укройте форму для выпекания пергаментом и вылейте тесто.
- Отправьте кекс выпекаться на 10 минут. Далее уменьшите температуру до 165 – 170 градусов и продолжайте выпекать кекс еще 30 – 40 минут.
- Проверьте выпечку на готовность с помощью обычной зубочистки.
- Для глазури растопите шоколад и влейте горячие сливки. Перемешайте все до однородного состояния.
- Смажьте готовый кекс шоколадной глазурью и подавайте к столу. Приятного аппетита!