Лапша с курицей и овощами в терияки – отличный вариант подкрепиться за считанные минуты. Все, что вам нужно 20 минут и привычные и доступные продукты. Остальное за вас сделает техника и аксессуары.
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Если у вас осталась вчерашняя лапша или курица – отлично. Разогрейте ее, добавьте соус и готово. Вкусный обед или ужин для двоих будут на столе через 20 минут.
Рецепт лапши с курицей под соусом терияки
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Лапшу отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности и промываем под холодной водой, чтобы она не слипалась.
- Лук, перец нарезаем тоненькой соломкой, грибы – большими кусочками, а куриное филе на небольшие кусочки. Сразу куриное филе солим и перчим.
- В большую сковородку наливаем масло и на большом огне поджариваем сначала курицу, затем добавляем лук, грибы, перец и жарим вместе еще 3 минуты помешивая, огонь должен быть большой.
- Добавляем лапшу, прогреваем минутку, добавляем соус, прогреваем вместе еще минутку. Соус должен укутать все ингредиенты.
- ️Подаем блюдо с жареным кунжутом.
Приятного тебе аппетита!