Локшина з куркою і овочами в теріякі – відмінний варіант підкріпитися за лічені хвилини. Все, що вам потрібно 20 хвилин та звичні й доступні продукти. Решту за вас зробить техніка та девайси.

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Якщо у вас залишилася вчорашня локшина чи курка – чудово. Розігрійте її, додайте соус та все готово. Смачний обід чи вечеря для двох будуть на столі за 20 хвилин.

Рецепт локшини з куркою під соусом теріякі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 г локшини;

– половина ріпчастої цибулі;

– половина солодкого болгарського перцю;

– 6 – 7 середніх печериць;

– 1 маленька або половина великого курячого філе;

– 80 – 100 грамів соусу теріякі;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– смажений кунжут.

Приготування:

️Локшину відварюємо в киплячій підсоленій воді до готовності і промиваємо під холодною водою, щоб вона не злипалась.

️Цибулю, перець нарізаємо тоненькою соломкою, гриби – великими шматочками, а куряче філе на невеликі шматочки. Одразу куряче філе солимо і перчимо.

У велику сковорідку наливаємо олію і на великому вогні підсмажуємо спочатку курку, далі додаємо цибулю, гриби, перець і смажимо разом ще 3 хвилини помішуючи, вогонь має бути великий.

️Додаємо локшину, прогріваємо хвилинку, додаємо соус, прогріваємо разом ще хвилинку. Соус має вкутати всі інгредієнти.

️Подаємо страву зі смаженим кунжутом.

Смачного!