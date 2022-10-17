Без труда и суматохи: быстрый обед из курицы и лапши за 20 минут

Иногда у нас нет желания или возможности готовить, мы устали быстрым темпом жизни, или же переполнены тревожными новостями. Чтобы быстро и легко приготовить обед или ужин, воспользуйтесь этим рецептом из курицы и лапши.

Лапша с курицей и овощами в терияки – отличный вариант подкрепиться за считанные минуты. Все, что вам нужно 20 минут и привычные и доступные продукты. Остальное за вас сделает техника и аксессуары.

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Если у вас осталась вчерашняя лапша или курица – отлично. Разогрейте ее, добавьте соус и готово. Вкусный обед или ужин для двоих будут на столе через 20 минут.

Рецепт лапши с курицей под соусом терияки

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

– 200 г лапши;– половина репчатого лука;– половина сладкого болгарского перца;– 6 – 7 средних шампиньонов;– 1 маленькая или половина большого куриного филе;– 80 – 100 граммов соуса терияки;– масло;– соль;– черный молотый перец;– жареный кунжут.

Приготовление:

Лапшу отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности и промываем под холодной водой, чтобы она не слипалась.

Лук, перец нарезаем тоненькой соломкой, грибы – большими кусочками, а куриное филе на небольшие кусочки. Сразу куриное филе солим и перчим.

В большую сковородку наливаем масло и на большом огне поджариваем сначала курицу, затем добавляем лук, грибы, перец и жарим вместе еще 3 минуты помешивая, огонь должен быть большой.

Добавляем лапшу, прогреваем минутку, добавляем соус, прогреваем вместе еще минутку. Соус должен укутать все ингредиенты.

️Подаем блюдо с жареным кунжутом.

Приятного тебе аппетита!