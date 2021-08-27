Тает во рту: рецепт целой цветной капусты от Евгения Клопотенка

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Чтобы приготовить вкусную цветную капусту целой не обязательно панировать ее в кляре или мариновать часами. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями на своей странице в инстаграм рецептом цветной капусты, что тает во рту.