Спробуйте приготувати цвітну капусту за рецептом кухаря та насолоджуйтеся стравою разом з друзями або родиною. До речі, для страви вам потрібна тільки цвітна капуста, соуси та закуски до неї ви можете обрати на свій смак.

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Рецепт цвітної капусти

  • Час: 4 години
  • Порції: 2


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

Приготування:

  1. Відваріть цілу головку цвітної капусти у киплячій воді протягом 15 хвилин.


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

  1. Охолодіть капусту та відправте на 1,5 – 2 години в морозилку.


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

  1. Цілу цвітну капусту відправте випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

  1. За бажанням посоліть цвітну капусту.
  1. Подавайте капусту до столу з арахісовою пастою. Смачного!

Приготування цвітної капусти – відео: