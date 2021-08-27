Спробуйте приготувати цвітну капусту за рецептом кухаря та насолоджуйтеся стравою разом з друзями або родиною. До речі, для страви вам потрібна тільки цвітна капуста, соуси та закуски до неї ви можете обрати на свій смак.

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Рецепт цвітної капусти

Час: 4 години

4 години Порції: 2



Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

– цвітна капуста;

– арахісова паста;

– сіль.

Приготування:

Відваріть цілу головку цвітної капусти у киплячій воді протягом 15 хвилин.



Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

Охолодіть капусту та відправте на 1,5 – 2 години в морозилку.



Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

Цілу цвітну капусту відправте випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.



Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

За бажанням посоліть цвітну капусту.

Подавайте капусту до столу з арахісовою пастою. Смачного!

Приготування цвітної капусти – відео: