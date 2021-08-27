Попробуйте приготовить цветную капусту по рецепту повара и наслаждайтесь блюдом вместе с друзьями или семьей. Кстати, для блюда вам нужна только цветная капуста, соусы и закуски к ней вы можете выбрать на свой вкус.
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Рецепт цветной капусты
- Время: 4 часа
- Порции: 2
Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Отварите целую головку цветной капусты в кипящей воде в течение 15 минут.
Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко
- Охладите капусту и отправьте на 1,5 – 2 часа в морозилку.
Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко
- Целую цветную капусту отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко
- По желанию посолите цветную капусту.
- Подавайте капусту к столу с арахисовой пастой. Приятного аппетита!
Приготовление цветной капусты – видео: