Попробуйте приготовить цветную капусту по рецепту повара и наслаждайтесь блюдом вместе с друзьями или семьей. Кстати, для блюда вам нужна только цветная капуста, соусы и закуски к ней вы можете выбрать на свой вкус.

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Рецепт цветной капусты

Время: 4 часа

4 часа Порции: 2



Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

– цветная капуста;

– арахисовая паста;

– соль.

Приготовление:

Отварите целую головку цветной капусты в кипящей воде в течение 15 минут.

Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко

Охладите капусту и отправьте на 1,5 – 2 часа в морозилку.

Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко

Целую цветную капусту отправьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.



Цветная капуста / Скриншот с видео Евгения Клопотенко

По желанию посолите цветную капусту.

Подавайте капусту к столу с арахисовой пастой. Приятного аппетита!

Приготовление цветной капусты – видео: