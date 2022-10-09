Укрепит иммунитет и согреет в холодное время: готовим чай из облепихи

Если у вас есть свежая или замороженная облепиха, обязательно приготовьте из нее чай. Этот горячий напиток не только согреет вас холодными осенними или зимними вечерами, но придаст заряд бодрости.

Облепиховый чай – это не только вкусный и горячий напиток, но еще и настоящая витаминная бомба для нашего организма. Обязательно приготовьте его с ложкой домашнего меда и ломтиком имбиря.

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Такой напиток можно назвать осенним или зимним. Лучше всего он нравится горячим. Если говорить о его свойствах – их много. Среди большого списка витаминов облепиху не советуют употреблять в большом количестве тем, у кого недавно было расстройство желудка.

Для чая выбирайте разные ягоды облепихи (большие и малые, яркой окраски). Размер плода ведь зависит от того, каким было дерево: мальчиком или девочкой. В сочетании напиток получится более яркой окраски.

Рецепт облепихового чая

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 4 (1 литр)

– 2 – 2,5 столовой ложки ягод облепихи (свежие или размороженные);– 1 столовая ложка меда;– 6 – 8 бутонов гвоздики;– очень горячая вода (от 80 градусов).

Приготовление:

В чайнике-заварнике (стеклянном или керамическом) растолчите облепиховые ягоды, чтобы они пустили сок.

Добавьте в них ложку меда, бутоны гвоздики и залейте все горячей водой. Перемешайте ингредиенты, чтобы мед растворился.

Закройте все крышкой и оставьте напиток на 5-7 минут.

Разлейте горячий чай из облепихи по стаканам и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!

Чтобы сохранить свежие облепиховые ягоды в течение нескольких месяцев – распределите их по пищевым контейнерам и отправьте в морозилку (предварительно промойте водой и просушите).