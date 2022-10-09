Облепиховый чай – это не только вкусный и горячий напиток, но еще и настоящая витаминная бомба для нашего организма. Обязательно приготовьте его с ложкой домашнего меда и ломтиком имбиря.
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Такой напиток можно назвать осенним или зимним. Лучше всего он нравится горячим. Если говорить о его свойствах – их много. Среди большого списка витаминов облепиху не советуют употреблять в большом количестве тем, у кого недавно было расстройство желудка.
Для чая выбирайте разные ягоды облепихи (большие и малые, яркой окраски). Размер плода ведь зависит от того, каким было дерево: мальчиком или девочкой. В сочетании напиток получится более яркой окраски.
Рецепт облепихового чая
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 4 (1 литр)
Приготовление:
- В чайнике-заварнике (стеклянном или керамическом) растолчите облепиховые ягоды, чтобы они пустили сок.
- Добавьте в них ложку меда, бутоны гвоздики и залейте все горячей водой. Перемешайте ингредиенты, чтобы мед растворился.
- Закройте все крышкой и оставьте напиток на 5-7 минут.
- Разлейте горячий чай из облепихи по стаканам и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!
Чтобы сохранить свежие облепиховые ягоды в течение нескольких месяцев – распределите их по пищевым контейнерам и отправьте в морозилку (предварительно промойте водой и просушите).