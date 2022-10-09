Обліпиховий чай – це не тільки смачний та гарячий напій, а щей справжня вітамінна бомба для нашого організму. Обов'язково приготуйте його з ложкою домашнього меду та скибкою імбиру.
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Такий напій впевнено можна назвати осіннім чи зимовим. Найкраще він смакує гарячим. Якщо говорити про його властивості – їх багато. Серед великого списку вітамінів, обліпиху не радять вживати у великій кількості тим, у кого нещодавно був розлад шлунку.
Для чаю обирайте різні ягоди обліпихи (великі і малі, яскравого забарвлення). Адже розмір плоду залежить від того, яким було дерево: хлопчиком чи дівчинкою. У поєднанні, напій вийде яскравішого забарвлення.
Рецепт обліпихового чаю
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4 (1 літр)
Приготування:
- У чайнику-заварнику (скляному, чи керамічному) розтовчіть ягоди обліпихи, щоб вони пустили сік.
- Додайте до них ложку меду, бутони гвоздики та залийте все гарячою водою. Перемішайте інгредієнти, щоб мед розчинився.
- Закрийте все кришкою та залишіть напій настоятися на 5 – 7 хвилин.
- Розлийте гарячий чай з обліпихи по склянках та подавайте до столу.
Смачного!
Щоб зберегти свіжі ягоди обліпихи протягом кількох місяців – розподіліть їх по харчових контейнерах та відправте в морозилку (попередньо промийте водою та просушіть).