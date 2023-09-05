Настоящий рецепт чебуреков с говядиной и кинзой

Один из излюбленных вариантов уличной пищи есть чебуреки. Они быстры в приготовлении, сочные, а аромат – вкусняшка.

Чебуреки давно стали популярны как в Украине, так и за ее пределами. Настоящие крымско-татарские яства готовят с мясным фаршем. Преимущественно это баранина, смесь свинины и говядины или просто из говядины и большого количества зелени.

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Мы предлагаем приготовить чебуреки с говяжьим фаршем и кинзой. Такой вкуснятина будет не только сочным, но и чрезвычайно сытным. Рецептом теста для чебуреков тоже делимся.

Рецепт чебуреков

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 1 килограмм муки;– 400 граммов воды;– 100 граммов масла;– 1 чайная кровать соли.– 600 граммов говяжьего фарша;– 200 граммов говяжьего жира;– 1 ложка соли;– 500 граммов воды;– кинза;- зеленый лук;– чили;– чеснок;– 50 граммов соевого соуса;– 1 чайная ложка ворчестера.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем муку, кипяток, растительное масло и соль. Замешиваем эластичное тесто. Накрываем его слоем пищевой пленки и оставляем отдохнуть.

Для начинки смешиваем говяжий фарш и жир, добавляем остальные мелко нарезанные ингредиенты. Сдабриваем все специями и перемешиваем.

Раскатываем тесто, разделяем на кусочки и формируем чебуреки. Выкладываем начинку и защипываем края.

Обжариваем все на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон.

Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекла лишнее масло и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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