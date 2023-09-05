Настоящий рецепт чебуреков с говядиной и кинзой
5 сентября 2023, 13:07Читати новину українською
Источник:Алекс Якутов
Один из излюбленных вариантов уличной пищи есть чебуреки. Они быстры в приготовлении, сочные, а аромат – вкусняшка.
Чебуреки давно стали популярны как в Украине, так и за ее пределами. Настоящие крымско-татарские яства готовят с мясным фаршем. Преимущественно это баранина, смесь свинины и говядины или просто из говядины и большого количества зелени.
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Мы предлагаем приготовить чебуреки с говяжьим фаршем и кинзой. Такой вкуснятина будет не только сочным, но и чрезвычайно сытным. Рецептом теста для чебуреков тоже делимся.
Рецепт чебуреков
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 1 килограмм муки;
– 400 граммов воды;
– 100 граммов масла;
– 1 чайная кровать соли.
Для начинки:
– 600 граммов говяжьего фарша;
– 200 граммов говяжьего жира;
– 1 ложка соли;
– 500 граммов воды;
– кинза;
- зеленый лук;
– чили;
– чеснок;
– 50 граммов соевого соуса;
– 1 чайная ложка ворчестера.
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем муку, кипяток, растительное масло и соль. Замешиваем эластичное тесто. Накрываем его слоем пищевой пленки и оставляем отдохнуть.
- Для начинки смешиваем говяжий фарш и жир, добавляем остальные мелко нарезанные ингредиенты. Сдабриваем все специями и перемешиваем.
- Раскатываем тесто, разделяем на кусочки и формируем чебуреки. Выкладываем начинку и защипываем края.
- Обжариваем все на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон.
- Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекла лишнее масло и подаем к столу.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить одесскую икру из баклажанов.