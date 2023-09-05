Чебуреки давно стали популярны как в Украине, так и за ее пределами. Настоящие крымско-татарские яства готовят с мясным фаршем. Преимущественно это баранина, смесь свинины и говядины или просто из говядины и большого количества зелени.

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Мы предлагаем приготовить чебуреки с говяжьим фаршем и кинзой. Такой вкуснятина будет не только сочным, но и чрезвычайно сытным. Рецептом теста для чебуреков тоже делимся.

Рецепт чебуреков

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты для теста:

– 1 килограмм муки;

– 400 граммов воды;

– 100 граммов масла;

– 1 чайная кровать соли.

Для начинки:

– 600 граммов говяжьего фарша;

– 200 граммов говяжьего жира;

– 1 ложка соли;

– 500 граммов воды;

– кинза;

- зеленый лук;

– чили;

– чеснок;

– 50 граммов соевого соуса;

– 1 чайная ложка ворчестера.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем муку, кипяток, растительное масло и соль. Замешиваем эластичное тесто. Накрываем его слоем пищевой пленки и оставляем отдохнуть.

Для начинки смешиваем говяжий фарш и жир, добавляем остальные мелко нарезанные ингредиенты. Сдабриваем все специями и перемешиваем.

Раскатываем тесто, разделяем на кусочки и формируем чебуреки. Выкладываем начинку и защипываем края.

Обжариваем все на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон.

Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекла лишнее масло и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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