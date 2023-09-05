Чебуреки давно стали популярны как в Украине, так и за ее пределами. Настоящие крымско-татарские яства готовят с мясным фаршем. Преимущественно это баранина, смесь свинины и говядины или просто из говядины и большого количества зелени.
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Мы предлагаем приготовить чебуреки с говяжьим фаршем и кинзой. Такой вкуснятина будет не только сочным, но и чрезвычайно сытным. Рецептом теста для чебуреков тоже делимся.
Рецепт чебуреков
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем муку, кипяток, растительное масло и соль. Замешиваем эластичное тесто. Накрываем его слоем пищевой пленки и оставляем отдохнуть.
- Для начинки смешиваем говяжий фарш и жир, добавляем остальные мелко нарезанные ингредиенты. Сдабриваем все специями и перемешиваем.
- Раскатываем тесто, разделяем на кусочки и формируем чебуреки. Выкладываем начинку и защипываем края.
- Обжариваем все на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон.
- Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы стекла лишнее масло и подаем к столу.
Приятного аппетита!