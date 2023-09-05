Чебуреки давно стали популярними як в Україні, так і за її межами. Справжні кримсько-татарські наїдки готують з м'ясним фаршем. Переважно це баранина, суміш свинини та яловичини, або просто з яловичини та великої кількості зелені.

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Ми пропонуємо приготувати чебуреки з яловичим фаршем та кінзою. Такий смаколик буде не тільки соковитим, а й надзвичайно ситним. Рецептом тіста для чебуреків також ділимося.

Рецепт чебуреків

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо борошно, окріп, олію та сіль. Замішуємо еластичне тісто. Накриваємо його шаром харчової плівки та залишаємо відпочити.
  • Для начинки змішуємо яловичий фарш та жир, додаємо решту дрібно нарізаних інгредієнтів. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо.
  • Розкачуємо тісто, розділяємо на шматочки та формуємо чебуреки. Викладаємо начинку та защипаємо краї.
  • Обсмажуємо все на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін.
  • Перекладаємо на паперовий рушник, аби стекла зайва олія та подаємо до столу.

Смачного!