Чебуреки давно стали популярними як в Україні, так і за її межами. Справжні кримсько-татарські наїдки готують з м'ясним фаршем. Переважно це баранина, суміш свинини та яловичини, або просто з яловичини та великої кількості зелені.
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Ми пропонуємо приготувати чебуреки з яловичим фаршем та кінзою. Такий смаколик буде не тільки соковитим, а й надзвичайно ситним. Рецептом тіста для чебуреків також ділимося.
Рецепт чебуреків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо борошно, окріп, олію та сіль. Замішуємо еластичне тісто. Накриваємо його шаром харчової плівки та залишаємо відпочити.
- Для начинки змішуємо яловичий фарш та жир, додаємо решту дрібно нарізаних інгредієнтів. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо.
- Розкачуємо тісто, розділяємо на шматочки та формуємо чебуреки. Викладаємо начинку та защипаємо краї.
- Обсмажуємо все на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін.
- Перекладаємо на паперовий рушник, аби стекла зайва олія та подаємо до столу.
Смачного!