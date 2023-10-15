Цветная капуста в кляре до обеда или ужина: рецепт, который невозможно испортить

Цветная капуста – полезный и вкусный овощ, который можно использовать как пожелаете. Мы любим пожарить ее в кляре и подавать с чесночным соусом.

Цветная капуста в кляре может быть интересной закуской к обыденному или праздничному столу. Такое блюдо быстро готовить, а вкус еще долго не сможете забыть.

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Обязательно приготовьте ее и подавайте с чесночным соусом: соедините выжатый чеснок, майонез и немного черного перца.

Рецепт цветной капусты в кляре

Время: 30 минут

– цветная капуста– яйца– мука– молоко– лук;– чеснок– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Разделяем цветную капусту на соцветия и отвариваем до готовности в кипящей подсоленной воде.

Для кляра берем яйца, молоко, немного муки. Кляр должен выйти по густоте как сметана, не редкий и не густой.

Количество молока и яиц зависит от количества вашей порции.

Обжариваем капусту в кляре на сковороде и перекладываем в сосуд с крышкой.

Нарезаем мелко лучок, зелень, чеснок и все добавляем в капусту, и немного сверху солим.

Приятного аппетита!

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