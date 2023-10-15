Цветная капуста в кляре до обеда или ужина: рецепт, который невозможно испортить
15 октября 2023, 10:11Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Цветная капуста – полезный и вкусный овощ, который можно использовать как пожелаете. Мы любим пожарить ее в кляре и подавать с чесночным соусом.
Цветная капуста в кляре может быть интересной закуской к обыденному или праздничному столу. Такое блюдо быстро готовить, а вкус еще долго не сможете забыть.
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Обязательно приготовьте ее и подавайте с чесночным соусом: соедините выжатый чеснок, майонез и немного черного перца.
Рецепт цветной капусты в кляре
- Время: 30 минут
– цветная капуста
– яйца
– мука
– молоко
– лук;
– чеснок
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разделяем цветную капусту на соцветия и отвариваем до готовности в кипящей подсоленной воде.
- Для кляра берем яйца, молоко, немного муки. Кляр должен выйти по густоте как сметана, не редкий и не густой.
- Количество молока и яиц зависит от количества вашей порции.
- Обжариваем капусту в кляре на сковороде и перекладываем в сосуд с крышкой.
- Нарезаем мелко лучок, зелень, чеснок и все добавляем в капусту, и немного сверху солим.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить тыквенные вареники по нашему рецептом.