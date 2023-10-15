Цвітна капуста в клярі може бути цікавою закускою до буденного чи святкового столу. Таку страву швидко готувати, а смак ви ще довго не зможете забути.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Обов'язково приготуйте її та подавайте з часниковим соусом: з'єднайте вичавлений часник, майонез та трішки чорного перцю.

Рецепт цвітної капусти в клярі

  • Час: 30 хвилин

Приготування:

  • Розділяємо цвітну капусту на суцвіття та відварюємо майже до готовності у киплячій підсоленій воді.
  • Для кляру беремо яйця, молоко, трішки борошна. Кляр має вийти за густотою як сметана, не рідкий та не густий.
  • Кількість молока та яєць залежить від кількості вашої порції.
  • Обсмажуємо капусту в клярі на сковорідці та перекладаємо у посудину з кришкою.
  • Нарізаємо дрібно цибульку, зелень, часник і все додаємо до капусти, та трішки зверху солимо.

Смачного!