Вареники готовят, пожалуй, в каждой украинской семье, ведь это не просто блюдо, а настоящая семейная традиция. Кто-то любит вареники с картофелем, а кто-то с квашеной капустой, сыром или грибами.
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Хотя вареники с тыквой не очень популярный вариант блюда, мы гарантируем – результат вас приятно удивит не только вкусом, но и видом.
Рецепт тыквенных вареников
- Время: 4 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Для теста нарезаем и натираем тыкву, процеживаем. Отделяем сок от жмыха.
- Смешиваем сок с водой, солью и сахаром, доводим до кипения.
- Смешиваем горячую жидкость с мукой и растительным маслом, замешиваем тесто. Обертываем все пленкой, отправляем в холодильник на 2 – 3 часа.
- Для начинки смешиваем жмых тыквы, домашний творог, цедру апельсина.
- Раскатываем тесто на силиконовом коврике, формируем вареники. К начинке в каждый вареник добавляем 1/2 чайной ложки сахара.
- Варим все в подсоленной воде до готовности.
- Для соуса готовим карамель, добавляем сливочное масло, цедру и мякоть апельсина. Увариваем и подаем вместе с варениками.
Приятного аппетита!