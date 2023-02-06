Интересный, вкусный и быстрый десерт, удививший ваших гостей. Он извне как настоящий авокадо, с добавлением шоколадной пасты.
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Такой десерт станет настоящим украшением стола и понравится как взрослым, так и деткам.
Рецепт десерта "Авокадо"
- Время: 15 минут
- Порции: 4 штуки
Приготовление:
- Разрезаем авокадо пополам, достаем с помощью ножа косточки.
- Вынимаем ложкой серединки, перекладываем в миску и поливаем лимонным соком.
- Добавляем сахар, крем-творог и перебиваем блендером до однородности.
- Выкладываем массу в половинки из авокадо (шкурки) и вместо косточки выкладываем шоколадную пасту.
Приятного аппетита!
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