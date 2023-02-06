Цікавий, смачний та швидкий десерт, який здивує ваших гостей. Він ззовні як справжній авокадо, з додаванням шоколадної пасти.
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Такий десерт стане справжньою окрасою столу і сподобається як дорослим, так і діткам.
Рецепт десерту "Авокадо"
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 штуки
Приготування:
- Розрізаємо авокадо навпіл, дістаємо за допомогою ножа кісточки.
- Виймаємо ложкою серединки, перекладаємо в миску та поливаємо лимонним соком.
- Додаємо цукор, крем-сир та перебиваємо блендером до однорідності.
- Викладаємо масу в половинки з авокадо (шкірки) та замість кісточки викладаємо шоколадну пасту.
Смачного!
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