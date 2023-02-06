Цікавий, смачний та швидкий десерт, який здивує ваших гостей. Він ззовні як справжній авокадо, з додаванням шоколадної пасти.

Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному

Такий десерт стане справжньою окрасою столу і сподобається як дорослим, так і діткам.

Рецепт десерту "Авокадо"

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 штуки

Приготування:

  • Розрізаємо авокадо навпіл, дістаємо за допомогою ножа кісточки.
  • Виймаємо ложкою серединки, перекладаємо в миску та поливаємо лимонним соком.
  • Додаємо цукор, крем-сир та перебиваємо блендером до однорідності.
  • Викладаємо масу в половинки з авокадо (шкірки) та замість кісточки викладаємо шоколадну пасту.

Смачного!