Как настоящий: рецепт десерта из авокадо

В поиске вкусного и питательного десерта? У нас есть рецепт на основе авокадо.

Интересный, вкусный и быстрый десерт, удививший ваших гостей. Он извне как настоящий авокадо, с добавлением шоколадной пасты.

Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому

Такой десерт станет настоящим украшением стола и понравится как взрослым, так и деткам.

Рецепт десерта "Авокадо"

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 штуки

– 2 авокадо;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 1 – 2 столовые ложки сахара или сахарозаменитель;– 2 столовые ложки крем-сыра;– 4 столовые ложки шоколадной пасты.

Приготовление:

Разрезаем авокадо пополам, достаем с помощью ножа косточки.

Вынимаем ложкой серединки, перекладываем в миску и поливаем лимонным соком.

Добавляем сахар, крем-творог и перебиваем блендером до однородности.

Выкладываем массу в половинки из авокадо (шкурки) и вместо косточки выкладываем шоколадную пасту.

Приятного аппетита!

⠀