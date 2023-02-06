Как настоящий: рецепт десерта из авокадо

6 февраля 2023, 14:30
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Валерия Велигура

В поиске вкусного и питательного десерта? У нас есть рецепт на основе авокадо.

Интересный, вкусный и быстрый десерт, удививший ваших гостей. Он извне как настоящий авокадо, с добавлением шоколадной пасты.

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Такой десерт станет настоящим украшением стола и понравится как взрослым, так и деткам.

Рецепт десерта "Авокадо"

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 штуки
Ингредиенты:
– 2 авокадо;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 – 2 столовые ложки сахара или сахарозаменитель;
– 2 столовые ложки крем-сыра;
– 4 столовые ложки шоколадной пасты.

Приготовление:

  • Разрезаем авокадо пополам, достаем с помощью ножа косточки.
  • Вынимаем ложкой серединки, перекладываем в миску и поливаем лимонным соком.
  • Добавляем сахар, крем-творог и перебиваем блендером до однородности.
  • Выкладываем массу в половинки из авокадо (шкурки) и вместо косточки выкладываем шоколадную пасту.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак