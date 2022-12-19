Пирожное шишки – отличный вариант десерта к праздничному столу зимой. Его легко готовить из доступных ингредиентов и всего за 20 минут.

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Шишки можно формировать вместе с детьми и превратить весь процесс в интересную игру. Попробуйте, вам и малышам понравится.

Рецепт десерта шишки

Время: 20 минут

20 минут Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 350 граммов печенья топленое молоко;

– 50 миллилитров молока;

– 150 миллилитров сгущенки;

– 80 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки какао;

– шоколадные хлопья;

– сахарная пудра.

Приготовление:

️Печенье измельчаем в крошку в блендере или занозой.

Смешиваем венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао, добавляем постепенно крошку печенья и замешиваем мягкое пластичное тесто.

️Делим тесто на двенадцать или более частей, в зависимости какого размера шишки вы хотите. Формируем шишки из теста, декорируем их хлопьями. Также тесто можно наполнить шоколадной пастой (на одну шишку нужно половину чайной ложки пасти).

️Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение часа.

При подаче посыпаем сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!