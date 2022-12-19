Пирожное шишки – отличный вариант десерта к праздничному столу зимой. Его легко готовить из доступных ингредиентов и всего за 20 минут.
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Шишки можно формировать вместе с детьми и превратить весь процесс в интересную игру. Попробуйте, вам и малышам понравится.
Рецепт десерта шишки
- Время: 20 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- ️Печенье измельчаем в крошку в блендере или занозой.
- Смешиваем венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао, добавляем постепенно крошку печенья и замешиваем мягкое пластичное тесто.
- ️Делим тесто на двенадцать или более частей, в зависимости какого размера шишки вы хотите. Формируем шишки из теста, декорируем их хлопьями. Также тесто можно наполнить шоколадной пастой (на одну шишку нужно половину чайной ложки пасти).
- ️Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение часа.
При подаче посыпаем сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!