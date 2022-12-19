Тістечко шишки – відмінний варіант десерту до святкового столу взимку. Його легко готувати, з доступних інгредієнтів та всього за 20 хвилин.

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Шишки можна формувати разом із дітьми та перетворити весь процес на цікаву гру. Спробуйте, вам та малечі сподобається.

Рецепт десерту шишки

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 350 грамів печива топлене молоко;

– 50 мілілітрів молока;

– 150 мілілітрів згущеного молока;

– 80 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки какао;

– шоколадні пластівці;

– цукрова пудра.

Приготування:

️Печиво подрібнюємо в крихту у блендері або скалкою.

️Змішуємо вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м’яке вершкове масло і какао, додаємо поступово крихту печива і замішуємо м'яке пластичне тісто.

️Ділимо тісто на дванадцять чи більше частин, в залежності якого розміру шишки ви хочете. Формуємо шишки з тіста, декоруємо їх пластівцями. Також тісто можна наповнити шоколадною пастою (на одну шишку треба половину чайної ложки пасти).

️Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом години.

При подачі посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!