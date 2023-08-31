Кондитеры Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, на чьей родине впервые приготовили этот десерт. Он очень легкий, воздушный и нежный. Им можно даже "согрешить" во время строгой диеты.
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Попытайтесь приготовить десерт "Павлова" и вы будете удивлены результатом. Обязательно добавьте много сезонных ягод и фруктов – так вкуснее.
Рецепт десерта "Павлова"
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Яичный белок смешиваем с лимонным соком и взбиваем миксером на средней скорости в течение 20 минут до образования пышной массы.
- К белкам добавляем следующие ингредиенты: сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжаем взбивать до образования глянцевой массы.
- Выкладываем белки на пергамент, делаем углубление и выпекаем три часа при 80 градусах.
- Яичные желтки смешиваем с сахаром, добавляем сок, цедру, крахмал. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, завариваем на паровой бане. Затем покрываем пищевой пленкой в "контакте".
- Крем творог, сливки и пудру объединяем в однородную массу.
- На готовый десерт выкладываем крем, сверху лимонный крем и украшаем нарезанными ягодами.
Приятного аппетита!