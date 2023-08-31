Нежная структура, хрустящая основа и много, много шоколада – именно так мы можем очертить этот сладкий десерт. Поскольку шоколада много не бывает, приготовьте домашнюю выпечку в эти выходные и удивите родных и близких.

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К приготовлению можно даже привлечь детей, ведь рецепт очень простой.

Рецепт десерта "Шоколадоголик"

Время: 5 часов

5 часов Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов черного шоколада (70%);

– 180 граммов сливочного масла (жирностью 82%);

– 250 граммов яиц (5 штук);

– 150 граммов сахара (6 ст. л. с горкой);

– 2 грамма соли (1/3 чайной ложки);

– 30 граммов муки (1 ложка с горкой).

Дополнительно:

– 20 г какао-порошка (2 ложки без горки).

Приготовление:

Объединяем шоколад, сливочное масло и растапливаем на паровой бане или в микроволновке. Перемешиваем до однородной смеси.

Смешиваем яйца с сахаром с помощью венчика.

Берем разъемную форму диаметром 20-22 сантиметров, смазываем маслом и присыпаем какао-порошком.

Добавляем шоколад со сливочным маслом в яичную массу (яйца должны быть комнатной температуры). Перемешиваем.

Добавляем соль и муку с помощью сита. Перемешиваем, чтобы не было комочков.

Переливаем шоколадное тесто в подготовленную форму.

Ставим форму в разогретую до 160 градусов духовку с конвенцией на 25 минут.

Достаем форму из духовки, даем десерту остыть, затем ставим на 3 – 4 часа в холодильник и только после этого снимаем форму, присыпаем какао-порошком и нарезаем.

Приятного аппетита!

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