Кондитери Нової Зеландії та Австралії й досі сперечаються, на чиїй батьківщині вперше приготували цей десерт. Він надзвичайно легкий, повітряний та ніжний. Ним можна навіть "згрішити" підчас суворої дієти.

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Спробуйте приготувати десерт "Павлова" та ви будете здивовані результатом. Обов'язково додайте багато сезонних ягід та фруктів – так смачніше.

Рецепт десерту "Павлова"

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 яєчні білки;

– 5 грамів лимонного соку;

– 90 грамів цукру;

– 90 грамів цукрової пудри;

– 5 грамів кукурудзяного крохмалю.

Для лимонного крему:

– 90 грамів соку лимона та апельсина;

– 125 грамів цукру;

– 3 яєчні жовтки;

– 5 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 90 грамів вершкового масла;

– 5 грамів цитрусової цедри.

Для крему:

– 100 грамів крем-сиру;

– 150 грамів жирних вершків;

– 40 грамів цукрової пудри;

– ягоди та фрукти для декору.

Приготування:

Яєчний білок змішуємо з лимонним соком та збиваємо міксером на середній швидкості протягом 20 хвилин, до утворення пишної маси.

До білків додаємо наступні інгредієнти: цукор, цукрову пудру та крохмаль. Продовжуємо збивати до утворення глянцевої маси.

Викладаємо білки на пергамент, робимо заглиблення та випікаємо три години при 80 градусах.

Яєчні жовтки змішуємо з цукром, додаємо сік, цедру, крохмаль. Перемішуємо та додаємо вершкове масло, заварюємо на паровій бані. Потім вкриваємо харчовою плівкою в "контакт".

Крем сир, вершки та пудру обʼєднуємо в однорідну масу.

На готовий десерт викладаємо крем, зверху лимонний крем та прикрашаємо нарізаними ягодами.

Смачного!

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