Драники – популярнейшее блюдо в нашей стране. Их можно подавать разными способами и с разными добавками. Кто-то добавляет в картофельные оладьи грибной соус, а кто-то предпочитает сметану.

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Ниже представлен рецепт, который идеально подходит для картофельных блинов, запеченных в духовке, которые получатся очень хрустящими и не будут капать жиром.

Печеные драники: готовим в духовке

Время: 1 час
Порций: 4

Хрустящее лакомство / Фото interia

Ингредиенты:

  • 1 килограмм картофеля;
  • 1 маленькая луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 3 столовых ложки масла;
  • пучок укропа;
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка пшеничной муки;
  • соль, перец, майоран по вкусу.

Для приготовления соуса понадобится:

  • 200 грамм натурального йогурта;
  • укроп;
  • 1 маленький зубчик чеснока;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте, почистите и натрите картофель на грубой терке.
  2. Не забудьте отжать воду, затем добавить натертый лук и чеснок вместе с измельченным укропом и остальными специями. Всё очень тщательно перемешайте.
  3. Положите бумагу для выпечки на противень. Ложкой выложите драники друг возле друга.
  4. Готовые драники поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте их 25 минут.
  5. По истечении времени переверните драники и оставьте в духовке еще на 10 – 15 минут.
  6. Для йогуртового соуса соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!