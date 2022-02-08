Драники – популярнейшее блюдо в нашей стране. Их можно подавать разными способами и с разными добавками. Кто-то добавляет в картофельные оладьи грибной соус, а кто-то предпочитает сметану.
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Ниже представлен рецепт, который идеально подходит для картофельных блинов, запеченных в духовке, которые получатся очень хрустящими и не будут капать жиром.
Печеные драники: готовим в духовке
Время: 1 час
Порций: 4
Хрустящее лакомство / Фото interia
Ингредиенты:
- 1 килограмм картофеля;
- 1 маленькая луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 столовых ложки масла;
- пучок укропа;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка пшеничной муки;
- соль, перец, майоран по вкусу.
Для приготовления соуса понадобится:
- 200 грамм натурального йогурта;
- укроп;
- 1 маленький зубчик чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте, почистите и натрите картофель на грубой терке.
- Не забудьте отжать воду, затем добавить натертый лук и чеснок вместе с измельченным укропом и остальными специями. Всё очень тщательно перемешайте.
- Положите бумагу для выпечки на противень. Ложкой выложите драники друг возле друга.
- Готовые драники поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте их 25 минут.
- По истечении времени переверните драники и оставьте в духовке еще на 10 – 15 минут.
- Для йогуртового соуса соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.
Приятного аппетита!