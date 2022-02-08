Драники – популярнейшее блюдо в нашей стране. Их можно подавать разными способами и с разными добавками. Кто-то добавляет в картофельные оладьи грибной соус, а кто-то предпочитает сметану.

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Ниже представлен рецепт, который идеально подходит для картофельных блинов, запеченных в духовке, которые получатся очень хрустящими и не будут капать жиром.

Печеные драники: готовим в духовке

Время: 1 час

Порций: 4

Хрустящее лакомство / Фото interia

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля;

1 маленькая луковица;

1 зубчик чеснока;

3 столовых ложки масла;

пучок укропа;

2 яйца;

1 столовая ложка пшеничной муки;

соль, перец, майоран по вкусу.

Для приготовления соуса понадобится:

200 грамм натурального йогурта;

укроп;

1 маленький зубчик чеснока;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Помойте, почистите и натрите картофель на грубой терке. Не забудьте отжать воду, затем добавить натертый лук и чеснок вместе с измельченным укропом и остальными специями. Всё очень тщательно перемешайте. Положите бумагу для выпечки на противень. Ложкой выложите драники друг возле друга. Готовые драники поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте их 25 минут. По истечении времени переверните драники и оставьте в духовке еще на 10 – 15 минут. Для йогуртового соуса соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!