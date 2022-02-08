Деруни – надзвичайно популярна страва в нашій країні. Їх можна подавати різними способами та з різними добавками. Хтось додає в картопляні оладки грибний соус, а хтось віддає перевагу сметані.

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Нижче представлений рецепт, який ідеально підходить для картопляних млинців, запечених в духовці, які вийдуть дуже хрусткими і не будуть "багаті" жиром.

Печені деруни: готуємо в духовці

Час: 1 година

Порцій: 4

Хрусткий смаколик / Фото interia

Інгредієнти:

1 кілограм картоплі;

1 маленька цибулина;

1 зубчик часнику;

3 столові ложки олії;

пучок кропу;

2 яйця;

1 столова ложка пшеничного борошна;

сіль, перець, майоран до смаку.

Для приготування соусу знадобиться:

200 грам натурального йогурту;

кріп;

1 маленький зубчик часнику;

сіль, перець до смаку.

Приготування:

Помийте, почистіть та натріть на грубій терці картоплю. Не забудьте віджати воду, потім додати натерту цибулю і часник разом з подрібненим кропом і рештою спецій. Все дуже ретельно перемішайте. Покладіть папір для випікання на деко. Ложкою викладіть деруни один біля одного. Готові деруни поставте в розігріту до 200 градусів духовку. Випікайте їх 25 хвилин. Після закінчення часу переверніть деруни і залиште в духовці ще на 10 – 15 хвилин. Для йогуртового соусу з’єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте.

Смачного!