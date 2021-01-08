Лазанья – традиционное блюдо итальянской кухни. Владимир Ярославский предлагает приготовить с мясом и соусом бешамель.

Талантливый шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом со своими поклонниками в соцсети инстаграм. Лазанья с мясом легко готовится и понравится всей семье.

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Лазанья с мясом и соусом бешамель

Ингредиенты:

– 250 г теста для пасты;

– 250 г белых грибов;

– 600 г мяса кролика (или куриного);

– 50 г сыра Пармезан;

– 250 г сыра Моцарелла (или Бурат);

– лук;

– белое вино;

– соль, специи.

Ингредиенты для соуса:

– 40 г муки;

– 50 г сливочного масла 82%;

– 350 мл молока 2,5%;

– 150 мл сливок 33%;

– мускатный орех;

– соль.

Для приготовления начинки очистите лук, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде до золотой корочки. Помойте мясо, обжарьте на сковороде с луком, добавьте тимьян, розмарин, соль, перец, белое вино, тушите на слабом огне 1,5-2 часа. Холодное мясо нарежьте на кусочки. Грибы очистите, нарежьте на кусочки, обжарьте на сковороде, добавьте чеснок, измельченную петрушку и сливочное масло, перемешайте. Для приготовления соуса в кастрюле разогрейте молоко, добавьте растопленное сливочное масло, муку, щепотку мускатного ореха, соль, перемешайте, доведите до кипения несколько минут. Готовое тесто для пасты, отварите 1 минуту в кипятке. Моцареллу нарежьте на кусочки, отдельно натрите пармезан на крупной терке. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите слоями – тесто, готовое мясо, кусочки моцареллы, выложите грибы, добавьте соус, выложите слой теста, посыпьте пармезаном. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте в течение 15-17 минут до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!

Лазанья с мясом от Владимира Ярославского