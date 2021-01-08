Рецепт дня: лазанья с мясом от судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского
Лазанья – традиционное блюдо итальянской кухни. Владимир Ярославский предлагает приготовить с мясом и соусом бешамель.
Талантливый шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом со своими поклонниками в соцсети инстаграм. Лазанья с мясом легко готовится и понравится всей семье.
Читайте также Как приготовить винегрет: легкий рецепт салата от Лизы Глинской
Лазанья с мясом и соусом бешамель
- Для приготовления начинки очистите лук, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- Помойте мясо, обжарьте на сковороде с луком, добавьте тимьян, розмарин, соль, перец, белое вино, тушите на слабом огне 1,5-2 часа. Холодное мясо нарежьте на кусочки.
- Грибы очистите, нарежьте на кусочки, обжарьте на сковороде, добавьте чеснок, измельченную петрушку и сливочное масло, перемешайте.
- Для приготовления соуса в кастрюле разогрейте молоко, добавьте растопленное сливочное масло, муку, щепотку мускатного ореха, соль, перемешайте, доведите до кипения несколько минут.
- Готовое тесто для пасты, отварите 1 минуту в кипятке. Моцареллу нарежьте на кусочки, отдельно натрите пармезан на крупной терке.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите слоями – тесто, готовое мясо, кусочки моцареллы, выложите грибы, добавьте соус, выложите слой теста, посыпьте пармезаном.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте в течение 15-17 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
Лазанья с мясом от Владимира Ярославского
Поделиться новостью