Лазанья — традиційна страва італійської кухні. Володимир Ярославський пропонує приготувати з м'ясом та соусом бешамель.

Талановитий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом зі своїми шанувальниками у соцмережі інстаграм. Лазанья з м'ясом легко готується та сподобається усій родині.

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Лазанья з м'ясом та соусом бешамель

Інгредієнти:

– 250 г тіста для пасти;

– 250 г білих грибів;

– 600 г м'яса кролика (або курятини);

– 50 г сиру Пармезан;

– 250 г сиру Моцарели (або Бурат);

– цибуля;

– біле вино;

– сіль, спеції.

Інгредієнти для соусу:

– 40 г борошна;

– 50 г вершкового масла 82%;

– 350 мл молока 2,5%;

– 150 мл вершків 33%;

– мускатний горіх;

– сіль.

Для приготування начинки почистіть цибулю, наріжте скибочками, обсмажте на пательні до золотої скоринки. Помийте м'ясо, обсмажте на пательні з цибулею, додайте чебрець, розмарин, сіль, перець, білого вина, тушкуйте на слабкому вогні 1,5-2 години. Холодне м'ясо наріжте на шматочки. Гриби почистіть, наріжте шматочками, обсмажте на пательні, додайте чеснок, подрібнену петрушку та вершкове масло, перемішайте. Для приготування соусу у каструлі розігрійте молоко, додайте розтоплене вершкове масло, борошно, дрібку мускатного горіха, сіль, перемішайте, доведіть до кипіння декілька хвилин. Готове тісто для пасти, відваріть 1 хвилину в окропі. Моцарелу наріжте шматочками, окремо натріть пармезан на грубій тертці. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть шарами – тісто, готове м'ясо, шматочки моцарели, викладіть гриби, додайте соус, викладіть шар тіста, посипте пармезаном. Розігрійте духовку до 200 градусів, випікайте протягом 15-17 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!

Лазанья з м'ясом від Володимира Ярославського