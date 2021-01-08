Рецепт дня: лазанья з м'ясом від судді "Мастер Шеф" Володимира Ярославського
Лазанья — традиційна страва італійської кухні. Володимир Ярославський пропонує приготувати з м'ясом та соусом бешамель.
Талановитий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом зі своїми шанувальниками у соцмережі інстаграм. Лазанья з м'ясом легко готується та сподобається усій родині.
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Лазанья з м'ясом та соусом бешамель
- Для приготування начинки почистіть цибулю, наріжте скибочками, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- Помийте м'ясо, обсмажте на пательні з цибулею, додайте чебрець, розмарин, сіль, перець, білого вина, тушкуйте на слабкому вогні 1,5-2 години. Холодне м'ясо наріжте на шматочки.
- Гриби почистіть, наріжте шматочками, обсмажте на пательні, додайте чеснок, подрібнену петрушку та вершкове масло, перемішайте.
- Для приготування соусу у каструлі розігрійте молоко, додайте розтоплене вершкове масло, борошно, дрібку мускатного горіха, сіль, перемішайте, доведіть до кипіння декілька хвилин.
- Готове тісто для пасти, відваріть 1 хвилину в окропі. Моцарелу наріжте шматочками, окремо натріть пармезан на грубій тертці.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть шарами – тісто, готове м'ясо, шматочки моцарели, викладіть гриби, додайте соус, викладіть шар тіста, посипте пармезаном.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, випікайте протягом 15-17 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
Лазанья з м'ясом від Володимира Ярославського
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