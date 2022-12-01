Идеальное дополнение к хлебу: готовим масло с печеным чесноком

Когда в холодильнике пусто, а перекусить хочется – приготовьте ароматное масло с печеным чесноком.

Масло с печеным чесноком отлично подойдет к завтраку на хлеб, цельнозерновые хлебцы или даже на крекер. Также его можно добавлять к разнообразным соусам или жарить рыбу, курятину.

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Также сливочное масло с чесноком отлично хранится в холодильнике в течение недели.

Рецепт масло с печеным чесноком

Время: 60 минут

60 минут Порции: 300 грамм

– 250 граммов сливочного масла;– 6 головок чеснока;– 30 грамм чабреца (только листочки);– 3 грамма копченой или обычно соли.

Приготовление:

Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно было мягким.

Чеснок поливаем маслом, подсаливаем и добавляем листочки тимьяна.

Заворачиваем головки в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 60 минут. Чеснок должен полностью приготовиться и быть мягким.

Важно! Время приготовления зависит от размера чеснока и духовки.

Выжимаем из головок мягким чеснок и перемешиваем со сливочным маслом. При желании добавляем еще соли и перемешиваем.

Пусть вкушает!