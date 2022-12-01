Масло с печеным чесноком отлично подойдет к завтраку на хлеб, цельнозерновые хлебцы или даже на крекер. Также его можно добавлять к разнообразным соусам или жарить рыбу, курятину.

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Также сливочное масло с чесноком отлично хранится в холодильнике в течение недели.

Рецепт масло с печеным чесноком

  • Время: 60 минут
  • Порции: 300 грамм

Приготовление:

  • Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно было мягким.
  • Чеснок поливаем маслом, подсаливаем и добавляем листочки тимьяна.
  • Заворачиваем головки в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 60 минут. Чеснок должен полностью приготовиться и быть мягким.

Важно! Время приготовления зависит от размера чеснока и духовки.

  • Выжимаем из головок мягким чеснок и перемешиваем со сливочным маслом. При желании добавляем еще соли и перемешиваем.

Пусть вкушает!