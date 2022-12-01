Масло с печеным чесноком отлично подойдет к завтраку на хлеб, цельнозерновые хлебцы или даже на крекер. Также его можно добавлять к разнообразным соусам или жарить рыбу, курятину.
Читайте также Быстро и сытно: как приготовить традиционные немецкие колбаски на сковороде
Также сливочное масло с чесноком отлично хранится в холодильнике в течение недели.
Рецепт масло с печеным чесноком
- Время: 60 минут
- Порции: 300 грамм
Приготовление:
- Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно было мягким.
- Чеснок поливаем маслом, подсаливаем и добавляем листочки тимьяна.
- Заворачиваем головки в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 60 минут. Чеснок должен полностью приготовиться и быть мягким.
Важно! Время приготовления зависит от размера чеснока и духовки.
- Выжимаем из головок мягким чеснок и перемешиваем со сливочным маслом. При желании добавляем еще соли и перемешиваем.
Пусть вкушает!