К мясу или на бутерброд: рецепт домашнего кетчупа на зиму от Клопотенко
17 августа 2023, 14:35Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Зачем покупать магазинный кетчуп, если можно приготовить его с проверенных ингредиентов? У нас есть рецепт от шеф-повара, который точно не подведет.
Кетчуп – вкусный томатный соус, который мы обычно используем к мясу или сосискам, заправляем макароны или добавляем в жареный картофель. Также вкусно просто смазать его на хлеб.
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Мы предлагаем приготовить ароматный домашний кетчуп без консервантов, который будет радовать всю семью в течение зимы.
Рецепт домашнего кетчупа
- Время: 80 минут
- Порции: 1 литр
– 1 репчатый лук;
– 1 – 2 моркови;
– 1,5 килограмма томатов;
– 4 зубчика чеснока;
– 6 – 7 бутонов гвоздики;
– 1 ложка паприки (или копченой паприки);
– 5 горошин душистого перца;
– 3 – 4 ложки уксуса;
– 2 ложки кукурузного крахмала (если хотите дополнительно сгустить кетчуп);
– 5 ложек подсолнечного масла;
– соль.
Приготовление:
- Выжимаем сок из томатов с помощью соковыжималки.
- Далее один репчатый лук и одну морковь очищаем и нарезаем средним кубиком. Разогреваем кастрюлю с растительным маслом и обжариваем на ней овощи на среднем огне.
- Добавляем томатный сок и перемешиваем.
Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко
- Сдабриваем все специями.
- Варим соус на среднем огне около часа или пока он не снизится в объеме примерно в два раза.
- Достаньте большие горошины душистого перца с помощью ложки, бутоны гвоздики не достаем, а перебиваем вместе с соусом в блендере.
- Переливаем готовый кетчуп в кастрюлю, добавляем уксус и при необходимости соль по вкусу.
Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко
- Если хотите дополнительно сгустить соус, то можете добавить кукурузный крахмал, предварительно разбавленный в небольшом количестве холодной воды. Доводим соус до кипения и разливаем в стерилизованные банки.
- Закрываем крышками и охлаждаем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить любимые голубцы с картофелем Кузьмы Скрябина.