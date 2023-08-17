К мясу или на бутерброд: рецепт домашнего кетчупа на зиму от Клопотенко

Зачем покупать магазинный кетчуп, если можно приготовить его с проверенных ингредиентов? У нас есть рецепт от шеф-повара, который точно не подведет.

Кетчуп – вкусный томатный соус, который мы обычно используем к мясу или сосискам, заправляем макароны или добавляем в жареный картофель. Также вкусно просто смазать его на хлеб.

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Мы предлагаем приготовить ароматный домашний кетчуп без консервантов, который будет радовать всю семью в течение зимы.

Рецепт домашнего кетчупа

Время: 80 минут

80 минут Порции: 1 литр

– 1 репчатый лук;– 1 – 2 моркови;– 1,5 килограмма томатов;– 4 зубчика чеснока;– 6 – 7 бутонов гвоздики;– 1 ложка паприки (или копченой паприки);– 5 горошин душистого перца;– 3 – 4 ложки уксуса;– 2 ложки кукурузного крахмала (если хотите дополнительно сгустить кетчуп);– 5 ложек подсолнечного масла;– соль.

Приготовление:

Выжимаем сок из томатов с помощью соковыжималки.

Далее один репчатый лук и одну морковь очищаем и нарезаем средним кубиком. Разогреваем кастрюлю с растительным маслом и обжариваем на ней овощи на среднем огне.

Добавляем томатный сок и перемешиваем.



Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко

Сдабриваем все специями.

Варим соус на среднем огне около часа или пока он не снизится в объеме примерно в два раза.

Достаньте большие горошины душистого перца с помощью ложки, бутоны гвоздики не достаем, а перебиваем вместе с соусом в блендере.

Переливаем готовый кетчуп в кастрюлю, добавляем уксус и при необходимости соль по вкусу.



Приготовление домашнего кетчупа / Фото Клопотенко

Если хотите дополнительно сгустить соус, то можете добавить кукурузный крахмал, предварительно разбавленный в небольшом количестве холодной воды. Доводим соус до кипения и разливаем в стерилизованные банки.

Закрываем крышками и охлаждаем.

Приятного аппетита!

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