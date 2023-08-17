Кетчуп – смачний томатний соус, який ми зазвичай використовуємо до м'яса чи сосисок, заправляємо макарони чи додаємо до смаженої картоплі. Також смачно просто намастити його на хліб.
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Ми пропонуємо приготувати ароматний домашній кетчуп без консервантів, який точно буде тішити всю родину протягом зими.
Рецепт домашнього кетчупу
- Час: 80 хвилин
- Порції: 1 літр
Приготування:
- Вичавлюємо сік з томатів за допомогою соковижималки.
- Далі одну ріпчасту цибулю та одну моркву очищуємо і нарізаємо середнім кубиком. Розігріваємо каструлю з олією та обсмажуємо на ній овочі на середньому вогні.
- Додаємо томатний сік та перемішуємо.
Приготування домашнього кетчупу / Фото Клопотенко
- Присмачуємо все спеціями.
- Варимо соус на середньому вогні близько години або доки він не зменшиться в обсязі приблизно у два рази.
- Дістаньте великі горошини духмяного перцю за допомогою ложки, бутони гвоздики не дістаємо, а перебиваємо разом із соусом у блендері.
- Переливаємо готовий кетчуп назад у каструлю, додаємо оцет та при необхідності сіль до смаку.
Приготування домашнього кетчупу / Фото Клопотенко
- Якщо хочете додатково згустити соус, то можете додати кукурудзяного крохмалю, попередньо розведеного в невеликій кількості холодної води. Доводимо соус до кипіння та розливаємо в стерилізовані банки.
- Закриваємо кришками та охолоджуємо.
Смачного!