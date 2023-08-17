Кетчуп – смачний томатний соус, який ми зазвичай використовуємо до м'яса чи сосисок, заправляємо макарони чи додаємо до смаженої картоплі. Також смачно просто намастити його на хліб.

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Ми пропонуємо приготувати ароматний домашній кетчуп без консервантів, який точно буде тішити всю родину протягом зими.

Рецепт домашнього кетчупу

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 1 літр

Інгредієнти:

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 – 2 моркви;

– 1,5 кілограма томатів;

– 4 зубчики часнику;

– 6 – 7 бутонів гвоздики;

– 1 ложка паприки (або копченої паприки);

– 5 горошин духмяного перцю;

– 3 – 4 ложки оцту;

– 2 ложки кукурудзяного крохмалю (якщо хочете додатково згустити кетчуп);

– 5 ложок соняшникової олії;

– сіль.

Приготування:

Вичавлюємо сік з томатів за допомогою соковижималки.

Далі одну ріпчасту цибулю та одну моркву очищуємо і нарізаємо середнім кубиком. Розігріваємо каструлю з олією та обсмажуємо на ній овочі на середньому вогні.

Додаємо томатний сік та перемішуємо.



Приготування домашнього кетчупу / Фото Клопотенко

Присмачуємо все спеціями.

Варимо соус на середньому вогні близько години або доки він не зменшиться в обсязі приблизно у два рази.

Дістаньте великі горошини духмяного перцю за допомогою ложки, бутони гвоздики не дістаємо, а перебиваємо разом із соусом у блендері.

Переливаємо готовий кетчуп назад у каструлю, додаємо оцет та при необхідності сіль до смаку.



Приготування домашнього кетчупу / Фото Клопотенко

Якщо хочете додатково згустити соус, то можете додати кукурудзяного крохмалю, попередньо розведеного в невеликій кількості холодної води. Доводимо соус до кипіння та розливаємо в стерилізовані банки.

Закриваємо кришками та охолоджуємо.

Смачного!

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