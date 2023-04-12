Такой крем-сыр можно смазывать на хлеб, добавлять в выпечку или разнообразные салаты. А если вы обожаете печеный перец, добавьте к нему домашний крем-сыр с чесноком и вы будете поражены невероятным вкусом блюда.

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Количество крем-сыра зависит от качества сметаны и йогурта. По желанию можно добавить травы, зелень, специи и чеснок, но они существенно снизят срок хранения продукта.

Рецепт домашнего крем-сыра

Время: 10 – 20 часов

10 – 20 часов Порции: 300 – 350 граммов

Ингредиенты:

– 300 г сметаны 20% жирности;

– 300 – 350 граммов греческого йогурта 10% жирности;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).

Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).

Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.

Пусть вкушает!

Попробуйте добавить специи к крем-сыру, сформировать шарики и подать блюдо в качестве закуски. Оригинально с крем-сыром будет смаковать:

– грецкий орех;

– вяленые томаты;

– копченая груша;

– прованские травы;

– сушеная папайя или ананас;

– базилик;

– смесь чеснока и укропа.

